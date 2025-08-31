वैष्णो देवी में बच्चे का मुंडन कराने गया था दिल्ली का परिवार, लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत

दिल्ली के केशव नगर में रहने वाला एक परिवार बच्चे का मुंडन कराने के लिए वैष्णो देवी गया था, लेकिन लैंडस्लाइड के हादसे में बच्चे के माता-पिता और बहन समेत परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। कटरा से आए सभी शवों का शनिवार को बुराड़ी के श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया।

दिल्ली के केशव नगर में रहने वाला एक परिवार तीन साल के बच्चे का मुंडन कराने के लिए वैष्णो देवी गया था, लेकिन लैंडस्लाइड के हादसे में बच्चे के माता-पिता और बहन समेत परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। कटरा से आए सभी शवों का शनिवार को बुराड़ी के श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं, हादसे में घायल बच्चा अभी भी आईसीयू में भर्ती है।

परिवार के सदस्य अभिषेक ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। अभिषेक ने बताया कि उनके मामा राजा के बेटे अयांश का मुंडन मन्नत के अनुसार, वैष्णों देवी में कराना था। इसलिए राजा, उनकी पत्नी पिंकी, अयांश, बेटी दीपांशी एवं आयुषी, बड़े भाई अजय और मां रामकुमारी देवी 23 अगस्त को वैष्णों देवी रवाना हुए थे। इसमें अजय, राजा, पिंकी और 12 वर्षीय दीपांशी की हादसे में मौत हो गई, जबकि अयांश अभी भी कटरा स्थित अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। इस हादसे में रामकुमारी एवं आयुषी बाल-बाल बच गईं।

अभिषेक ने बताया कि वह शवों की पहचान करने के लिए गए थे। वहां मालूम हुआ कि मौसम खराब होने के बाद भी यात्रा को जारी रखा गया था।

पालकी से भेजने की वजह से बची जान : रामकुमारी देवी ने बताया कि बुजुर्ग होने की वजह से वह चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए यात्रा शुरू होने पर बच्चों ने उन्हें पालकी से अर्धकुंवारी के लिए भेज दिया। उनके साथ गोद में आयुषी भी थी। पालकी की वजह से वह धीरे-धीरे पीछे चल रही थीं।

उधर, परिवार के लोग अर्धकुंवारी के पास पहुंच गए थे, तभी हादसा हो गया और हर तरफ भगदड़ मच गई। वह बताती हैं कि उन्हें तो कुछ समय के लिए समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करें? वह काफी देर तक बच्ची को अपनी गोद में लेकर परिवार को ढूंढ़ने की कोशिश में लगी रहीं। फिर प्रशासन ने उन्हें कटरा पहुंचाया। फिर दो दिन बाद परिवार के खत्म होने की सूचना मिली।