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वैसाखी पर दिल्ली से पाकिस्तान रवाना हुए 409 सिख श्रद्धालु, कहां से करेंगे सीमा पार?

Apr 09, 2026 06:11 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से वैसाखी और खालसा साजना दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए रवाना किया गया। इस बार दिल्ली से 409 श्रद्धालु जत्थे में शामिल हुए हैं।

वैसाखी पर दिल्ली से पाकिस्तान रवाना हुए 409 सिख श्रद्धालु, कहां से करेंगे सीमा पार?

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से वैसाखी और खालसा साजना दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए रवाना किया गया। इस बार दिल्ली से 409 श्रद्धालु जत्थे में शामिल हुए हैं। कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलो ने जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। रवाना होने से पहले गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में अरदास की गई, जिसे हेड ग्रंथी ज्ञानी दिलबाग सिंह ने संपन्न कराया।

इस मौके पर कई प्रमुख लोग मौजूद रहे और श्रद्धालुओं को विदा किया। देशभर से कुल 2840 श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हैं, जबकि दिल्ली से जत्था पहले अमृतसर के लिए रवाना हुआ है। 10 अप्रैल को सभी श्रद्धालु वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे और गुरुद्वारा पंजा साहिब में वैसाखी का पर्व मनाएंगे। इसके बाद 19 अप्रैल को जत्था भारत लौटेगा।

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कमेटी ने इस बार सुरक्षा और जांच प्रक्रिया को पहले से अधिक सख्त रखा है। सभी श्रद्धालुओं की पूरी जांच के बाद ही वीजा के लिए आवेदन भेजे गए। जिन लोगों को वीजा नहीं मिल सका, उनके लिए अगली बार अवसर मिलने की कामना की गई है।

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कमेटी पदाधिकारियों ने इस धार्मिक यात्रा की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति मिलना सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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