वैसाखी पर दिल्ली से पाकिस्तान रवाना हुए 409 सिख श्रद्धालु, कहां से करेंगे सीमा पार?
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से वैसाखी और खालसा साजना दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए रवाना किया गया। इस बार दिल्ली से 409 श्रद्धालु जत्थे में शामिल हुए हैं।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से वैसाखी और खालसा साजना दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए रवाना किया गया। इस बार दिल्ली से 409 श्रद्धालु जत्थे में शामिल हुए हैं। कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलो ने जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। रवाना होने से पहले गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में अरदास की गई, जिसे हेड ग्रंथी ज्ञानी दिलबाग सिंह ने संपन्न कराया।
इस मौके पर कई प्रमुख लोग मौजूद रहे और श्रद्धालुओं को विदा किया। देशभर से कुल 2840 श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हैं, जबकि दिल्ली से जत्था पहले अमृतसर के लिए रवाना हुआ है। 10 अप्रैल को सभी श्रद्धालु वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे और गुरुद्वारा पंजा साहिब में वैसाखी का पर्व मनाएंगे। इसके बाद 19 अप्रैल को जत्था भारत लौटेगा।
कमेटी ने इस बार सुरक्षा और जांच प्रक्रिया को पहले से अधिक सख्त रखा है। सभी श्रद्धालुओं की पूरी जांच के बाद ही वीजा के लिए आवेदन भेजे गए। जिन लोगों को वीजा नहीं मिल सका, उनके लिए अगली बार अवसर मिलने की कामना की गई है।
कमेटी पदाधिकारियों ने इस धार्मिक यात्रा की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति मिलना सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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