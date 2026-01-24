पैसों के बंटवारे पर बदमाशों में विवाद, साथी को चाकू घोंपकर मार डाला; 4 गिरफ्तार
दिल्ली में पैसों के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने अपने ही एक साथी को मार डाला। पुलिस ने इस मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी एक-दूसरे को जानते थे और रेलवे अंडरपास के पास रहते थे।
पुलिस ने शनिवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में 25 साल के युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या करने के आरोप में तीन नाबालिगों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि सभी एक-दूसरे को जानते थे और रेलवे अंडरपास के पास रहते थे।
पुलिस के अनुसार, घटना का पता 22 जनवरी को तब चला जब एक गश्ती दल को प्रीत विहार में रेलवे अंडरपास के पास एक शव पड़े होने की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। उसके पेट, चेहरे, गर्दन और सिर पर चाकू के घावों सहित कई चोटें थीं। अपराध एवं फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीमों ने घटनास्थल का मुआयना किया।
प्रीत विहार थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण से मंडावली निवासी अमन उर्फ राजू (22) की पहचान हुई। उसे मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया। 14 और 16 साल के दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान अमन ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसके पास से खून से सनी कमीज बरामद हुई। पुलिस ने आगे बताया कि पीड़ित की पहचान उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी देवा के रूप में हुई है।
पुलिस ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और क्रोधित होकर आरोपी ने पीड़ित पर पत्थर, चाकू और मुक्कों से हमला कर दिया, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।