उत्तरांचल संपर्क क्रांति के रुड़की पहुंचने से चौंक गए यात्री, काठगोदाम से दिल्ली आने में दोगुना समय लगा

उत्तरांचल संपर्क क्रांति के रुड़की पहुंचने से चौंक गए यात्री, काठगोदाम से दिल्ली आने में दोगुना समय लगा
उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सवार यात्री उस समय चौंक गए जब उनकी ट्रेन रुड़की पहुंच गई। अचानक रूट डायवर्ट होने से ट्रेन का समय लगभग दोगुना हो गया। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। समय ज्यादा लगने से जरूरी कामों से दिल्ली आने वाले यात्रियों को परेशानी हुई।
काठगोदाम से दिल्ली आने वाली उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सवार यात्री मंगलवार को रुड़की पहुंचने पर चौंक गए। उनका आरोप है कि मुरादाबाद से अमरोहा मार्ग के बजाय ट्रेन रुड़की-देवबंद रूट पर डायवर्ट कर दी गई। पौने सात घंटे का सफर दोगुना हो गया। घंटों जगह-जगह ट्रेन रुकने के कारण यात्री गर्मी से परेशान रहे।
रेलवे ने मुरादाबाद-गाजियाबाद के बीच आटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग कमिशनिंग कार्य के लिए रूट डायवर्जन की पूर्व सूचना प्रसारित करने का दावा किया है, लेकिन यात्रियों ने मैसेज या दूसरे माध्यमों से पूर्व सूचना से इनकार किया है। ट्रेन में सफर कर रहीं शोभना ने बताया कि उन्होंने सोमवार को ही टिकट आरक्षित किया था, लेकिन उन्हें रूट डायवर्ट की सूचना नहीं दी गई। मुरादाबाद से ट्रेन को वाया रुड़की होकर करीब 150 किलोमीटर लंबे डायवर्ट रूट से दिल्ली भेजा गया। सुबह 8.40 बजे रवाना होने वाली संपर्क क्रांति दोपहर 3.25 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचती है, लेकिन मंगलवार को रात 10 बजे तक भी नहीं पहुंच पाई थी।
रूट डायवर्जन की सूचना दी गई थी
वहीं, पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर के जनसंपर्क अधिकारी सफदर हुसैन ने बताया कि उत्तराखंड संपर्क क्रांति के 16 जून को मुरादाबाद से रूट डायवर्जन की सूचना छह जून को प्रसारित कर दी गई थी। यदि किसी यात्री के मोबाइल पर डायवर्जन का मैसेज नहीं आया है तो उन्हें इस संबंध में रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 में शिकायत करनी चाहिए।
मरीजों और व्यापारियों पर भारी पड़ा डायवर्जन
ट्रेन में बड़ी संख्या में ऐसे यात्री भी थे जिन्हें इलाज, परीक्षा, नौकरी और अन्य जरूरी कामों से दिल्ली आना था। व्यापारी दलजीत ने बताया कि इस ट्रेन के चार दिनों से लेट पहुंचने के कारण कारोबारी सामान की खरीददारी नहीं कर पा रहे हैं।
ट्रेन रुड़की में खड़ी थी और लोकेशन गाजियाबाद में
बिलासपुर निवासी सूरज अपनी बीमार मां को उपचार के लिए एम्स ला रहे थे। हल्द्वानी निवासी यात्री शोभना ने बताया कि उन्हें जरूरी कार्य से शाम पांच बजे तक दिल्ली आना था, लेकिन मुरादाबाद के बाद ट्रेन अचानक लक्सर की ओर मोड़ दी गई। ट्रेन रुड़की में खड़ी थी, जबकि ऑनलाइन रनिंग स्टेटस में उसकी लोकेशन गाजियाबाद दिखाई जा रही थी। इससे यात्रियों में भ्रम था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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