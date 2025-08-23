इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी; फिर दुपट्टे से घोंट दिया पत्नी का गला, गुरुग्राम में खौफनाक वारदात

गुरुग्राम से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां उत्तराखंड के एक शख्स ने मानेसर में अपनी की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पहले पति ने पत्नी के सिर पर बेलन से वार किया और फिर उसके दुप्पटे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने मानेसर से शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी मानेसर के नाहरपुर गांव से हुई है। पत्नी की पहचान 34 साल की निशा के रूप में हुई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के धयाड़ी निवासी शेर सिंह की बेटी थीं। जानकारी के मुताबिक पति की पहचान 26 साल के राजेंद्र के तौर पर हुई है। वह बारहवीं पास है और अल्मोड़ा के कपली खेत का मूल निवासी है। राजेंद्र पिछले पांच सालों से गुड़गांव में रह रहा था और एक निजी कंपनी में काम करता है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को शुक्रवार रात 9 बजे हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर उन्हें महिला का शव फर्श पर मिला। उसके गले में दुपट्टा बंधा था और उसके सिर से खून बह रहा था। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

जानकारी के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में, आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसकी और निशा की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी और पिछले साल 10 दिसंबर को उसके घर पर शादी कर ली थी, जब निशा ने उसे बताया था कि उसका कोई परिवार नहीं है। इसके बाद, दोनों गुरुग्राम आ गए। दोनों के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर बहस होती थी और निशा अक्सर उसे छोड़ने या तलाक लेने की धमकी देती थी।