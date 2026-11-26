नोएडा की दादरी सीट पर जोर आजमाइश, BJP नेता को लड़ाना चाहती है कांग्रेस, देखें दावेदारों की लिस्ट
2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नोएडा की दादरी सीट पर सपा और कांग्रेस में जमकर खींचतान चल रही है। इस सीट पर कांग्रेस एक भाजपा नेता को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है।
मिशन-2027 को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। गौतमबुद्ध नगर की तीन विधानसभा सीटों में दादरी को लेकर सबसे ज्यादा जोर-आजमाइश है। गुर्जरों की राजधानी कही जाने वाली दादरी सीट पर सपा अपना दावा मजबूत मान रही है, जबकि कांग्रेस भी पुराने राजनीतिक आधार पर दावेदारी कर रही है। सपा ने चुनावी अभियान की शुरुआत भी दादरी से की है। जेवर सीट कांग्रेस को देने के बाद अब नोएडा और दादरी को लेकर मंथन चल रहा है। इनमें सपा की पहली प्राथमिकता दादरी है।
अब तक एक भी सीट नहीं जीत पाई है सपा
गौतमबुद्ध नगर जिले की किसी विधानसभा सीट पर सपा अब तक जीत हासिल नहीं कर सकी है। सपा नेताओं का तर्क है कि 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने गौतमबुद्ध नगर से साइकिल यात्रा शुरू की थी। इसके बाद प्रदेश में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इसी राजनीतिक संयोग को देखते हुए पार्टी ने इस बार भी जिले से चुनावी अभियान शुरू किया। 29 मार्च को दादरी में पहली पीडीए रैली आयोजित कर पार्टी ने अपनी सक्रियता दिखाई। दूसरी ओर कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत दादरी सीट अपने पास होने का हवाला देकर दावा कर रही है।
बीजेपी नेता को लड़ाना चाहती है कांग्रेस
विधानसभा चुनाव में जिले की दो सीटों पर कांग्रेस भाजपा के नेताओं को उम्मीदवार बना सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा के दो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस भी उन्हें मजबूत प्रत्याशी मान रही है। सीटों का बंटवारा तय होने के बाद दोनों को पार्टी में शामिल कराने की तैयारी है। कांग्रेस ने इस संभावित बदलाव की जानकारी सपा हाईकमान को भी दी है।
2022 में क्या था रिजल्ट
दादरी सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी को 79,850 वोट मिले थे। वह दूसरे स्थान पर रहे थे। भाजपा के तेजपाल सिंह नागर ने 1,38,218 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। 2017 में कांग्रेस प्रत्याशी समीर भाटी 39,975 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2012 में प्रदेश में सपा की लहर के बावजूद पार्टी प्रत्याशी राजकुमार भाटी 23,191 वोट लेकर चौथे स्थान पर रहे थे। बसपा के सतवीर सिंह गुर्जर ने जीत हासिल की थी। 2007 में भी सपा प्रत्याशी अशोक कुमार चौहान तीसरे स्थान पर रहे थे।
भाजपा और बसपा का रहा है दबदबा
गठबंधन की पहली सूची में सपा ने जेवर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। यहां भाजपा और बसपा का दबदबा रहा है। पिछले दो चुनावों से भाजपा के धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं। 2012 में बसपा ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। 2017 में भाजपा को 48.71 प्रतिशत और सपा-कांग्रेस गठबंधन को 6.26 प्रतिशत वोट मिले थे। 2022 में भाजपा को 50.53 प्रतिशत, सपा-आरएलडी गठबंधन को 26.25 प्रतिशत और कांग्रेस को 1.38 प्रतिशत वोट मिले। जेवर में सपा और कांग्रेस अब तक जीत हासिल नहीं कर सकी हैं। परिसीमन के बाद नोएडा सीट पर पहला चुनाव 2012 में हुआ, जिसमें भाजपा के डॉ. महेश शर्मा जीते। 2014 में विमला बाथम और 2017 व 2022 में पंकज सिंह विधायक बने। दोनों चुनावों में सपा दूसरे स्थान पर रही।
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