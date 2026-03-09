Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

उत्तम नगर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने और कसा शिकंजा, 3 महिलाओं को हिरासत में लिया

Mar 09, 2026 11:28 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन गुब्बारा फेंकने को लेकर हुए विवाद में हुई तरुण की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने अब इस मामले में तीन महिलाओं को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।  

उत्तम नगर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने और कसा शिकंजा, 3 महिलाओं को हिरासत में लिया

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन गुब्बारा फेंकने को लेकर हुए विवाद में हुई तरुण की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने अब इस मामले में तीन महिलाओं को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद मामले में और खुलासे हो सकते हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार हिरासत में ली गई महिलाओं की पहचान काली उर्फ सायरा, शरीफन और सलमा के रूप में हुई है। जांच के दौरान इन तीनों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थीं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस अधिकारी वारदात से पहले और बाद की घटनाओं के बारे में उनसे विस्तार से जानकारी जुटा रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश रचने या आरोपियों को मदद पहुंचाने में इन महिलाओं की किसी न किसी रूप में भूमिका हो सकती है। इसी एंगल से पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे और हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।