उत्तम नगर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने और कसा शिकंजा, 3 महिलाओं को हिरासत में लिया
दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन गुब्बारा फेंकने को लेकर हुए विवाद में हुई तरुण की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने अब इस मामले में तीन महिलाओं को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद मामले में और खुलासे हो सकते हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार हिरासत में ली गई महिलाओं की पहचान काली उर्फ सायरा, शरीफन और सलमा के रूप में हुई है। जांच के दौरान इन तीनों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थीं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस अधिकारी वारदात से पहले और बाद की घटनाओं के बारे में उनसे विस्तार से जानकारी जुटा रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश रचने या आरोपियों को मदद पहुंचाने में इन महिलाओं की किसी न किसी रूप में भूमिका हो सकती है। इसी एंगल से पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे और हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।