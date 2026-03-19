Uttam Nagar Live Update: उत्तम नगर में ईद पर बढ़ाई जाए सुरक्षा, याचिका पर आज सुनवाई करेगा हाई कोर्ट
दिल्ली का उत्तम नगर तरुण की हत्या के बाद लगातार संवेदनशील इलाका बना हुआ है। यहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा।
होली के मौके पर दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के बाद काफी बवाल मचा। इलाके में हिंसक स्थिति बन गई थी। मामले की संवेदनशीलता और लोगों के आक्रोश को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लेकिन आक्रोशित लोगों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि, इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने भड़काऊ और हिंसक भाषण भी दिए, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है।
दिल्ली के उत्तम नगर में संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में पुलिस बल तैनत कर रखा है। इस मामले पर दोनों पक्षों से लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है। इस दौरान कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जो त्योहार के मौके पर इलाके की शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं इसी क्रम में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इलाके में ईद के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध कर लिया है। इन पर आज सुनवाई होगी।
Live Updates:-
11.45 AM Uttam Nagar Live Update: विपक्षी सांसदों ने लिखा अमित शाह को पत्र
उत्तम नगर मामले पर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और विपक्ष के कई सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में सांसदों ने उत्तम नगर के मुसलमानों को लेकर लगातार दी जा रही धमकियों पर चिंता जताई। सांसदों ने गृह मंत्री से पत्र लिखकर अपील करते हुए कहा कि उत्तम नगर में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
11.35 AM Uttam Nagar Live Update: बुधवार को दायर की गई थी याचिका
इस मामले में नित्या रामकृष्णन ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने सुनवाई की मांग रखी। नित्या ने कहा कि ईद के मौके पर उत्तम नगर इलाके में गंभीर हिंसा की आशंका है। जनहित याचिका में कहा गया है कि होली के दिन तरुण की मौत की घटना के बाद संगठित तरीके से भड़काऊ भाषण देकर भीड़ जुटाई गई और प्रदर्शन किए गए। उन्होंने कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग दिया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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