उत्तम नगर में चला MCD का बुलडोजर, तरुण हत्याकांड के बाद अवैध भोजनालयों को किया सील
दिल्ली के उत्तम नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया है जिसमें नगर निगम के अधिकारियों ने शनिवार को इलाके के कई भोजनालयों को सील कर दिया।
दिल्ली के उत्तम नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया है जिसमें नगर निगम के अधिकारियों ने शनिवार को इलाके के कई भोजनालयों को सील कर दिया। यह कार्रवाई 4 मार्च को होली के दौरान एक 26 साल के शख्स की हत्या के कुछ दिनों बाद की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम की टीमों ने दिल्ली पुलिस की सहायता से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्रवाई की। उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए कथित अवैध ढांचों को हटाया और नगर निगम के नियमों का उल्लंघन कर रही दुकानों को सील कर दिया।
यह अभियान उत्तम नगर पुलिस स्टेशन परिसर के बाहर बने भोजनालयों की एक कतार को निशाना बनाकर चलाया गया। यह कार्रवाई जेजे कॉलोनी में परिवार और पड़ोसियों के बीच हुई झड़प में 26 साल तरुण की हत्या के कुछ दिनों बाद हुई है। पुलिस के अनुसार, होली के दौरान तरुण के परिवार की एक लड़की द्वारा फेंके गए गुब्बारे का पानी पड़ोसी के परिवार की एक महिला पर गिरने से हिंसा शुरू हुई। इस घटना ने तनाव को जन्म दिया और अवैध प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई।
घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में बुलडोजर और नगर निगम की कई टीमें शामिल थीं, जिनका उद्देश्य इमारतों के अनधिकृत हिस्सों को ध्वस्त करना और अवैध रूप से संचालित हो रही दुकानों को सील करना था। मौके पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में बुलडोजर और नगर निगम की कई टीमें शामिल थीं, जिन्होंने अवैध रूप से निर्मित ढांचों को ध्वस्त किया और अवैध रूप से चल रही दुकानों को सील कर दिया।
पुलिसकर्मियों को किया तैनात
इस अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग कार्रवाई देखने के लिए मौके पर जमा हो गए थे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा थी। पुलिस ने कहा कि वे केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने और अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाए जाने पर क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
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अदिति शर्मा
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