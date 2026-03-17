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उत्तम नगर मामला: बिना नोटिस नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट में MCD ने दिया भरोसा

Mar 17, 2026 03:47 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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एमसीडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को भरोसा दिया है कि उत्तम नगर में आरोपियों के घरों पर बिना पूर्व नोटिस के कोई तोड़-फोड़ नहीं की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद ही सुनिश्चित की जाएगी।

उत्तम नगर मामला: बिना नोटिस नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट में MCD ने दिया भरोसा

एमसीडी ने हाई कोर्ट में यह भरोसा दिया है कि उत्तम नगर इलाके में किसी भी अवैध निर्माण को बिना उचित नोटिस दिए नहीं गिराया जाएगा। यह मामला होली के दौरान हुई एक हिंसक झड़प से जुड़ा है जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। आरोपी पक्ष की महिलाओं ने अदालत में याचिका दायर कर डर जताया था कि प्रशासन उनके घरों को अवैध बताकर तोड़ सकता है। एमसीडी के वकील ने स्पष्ट किया कि कोई भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई बंद कर दी।

एमसीडी ने दिया भरोसा, बिना नोटिस नहीं होगा ऐक्शन

एमसीडी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह होली के दिन उत्तम नगर में हुई झड़प में कथित तौर पर शामिल कुछ लोगों के घरों में किसी भी गैर-कानूनी निर्माण को बिना उन्हें पहले से नोटिस दिए नहीं गिराएगा। उत्तम नगर में हुई इस झड़प में 26 साल के युवक की मौत हो गई थी।

जाताई थी बुलडोजर ऐक्शन की आशंका

एमसीडी ने न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ समक्ष यह बयान उन याचिकाओं पर दिया जो जरीना व शहनाज नामक दो महिलाओं द्वारा दायर की गईं थीं। ये दोनों महिलाएं इस मामले में आरोपी इमरान व एक नाबालिग की मां हैं। इनसे पुलिस ने पूछताछ की है। महिलाओं का कहना था कि उन्हें आशंका है कि उनके घर बुलडोजर से गिरा दिए जाएंगे। वहीं एमसीडी के आश्वासन के बाद पीठ ने इस मामले में सुनवाई को बंद कर दिया है।

नोटिस दिए बिना नहीं होगा ऐक्शन

पीठ ने कहा कि एमसीडी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार ने आश्वासन दिया है कि नोटिस दिए बिना गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के फैसले (तोड़-फोड़ पर) के अनुसार होगी।

युवक की हुई थी हत्या

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उन्हें डर है कि एमसीडी कानूनी प्रक्रिया के पालन किए बिना उनके घर गिरा देगी। एमसीडी के वकील ने कहा कि उनका बयान सिर्फ उस रिहायशी जगह के लिए है जिस पर इस मामले में सवाल उठे हैं। ज्ञात रहे कि 4 मार्च को उत्तम नगर में होली के दौरान दो पड़ोसी परिवारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे झगड़े में 26 साल के युवक की हत्या के सिलसिले में एक नाबालिग समेत कई लोगों को पकड़ा गया था।

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गैर-कानूनी तोड़-फोड़ से बचाने के लिए मांगे गए थे निर्देश

8 मार्च को एमसीडी ने आरोपी के परिवार के घर का एक हिस्सा यह कहते हुए गिरा दिया कि वह एक नाले पर बना था। अपनी पिछली याचिकाओं में महिलाओं ने उत्तम नगर में जेजे कॉलोनी में अपने घरों को एमसीडी द्वारा मनमाने व गैर-कानूनी तोड़-फोड़ से बचाने के लिए निर्देश मांगे थे।

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नाले पर बने घरों से कब्जा हटाने के लिए तोड़-फोड़

एमसीडी के वकील ने तब अदालत को भरोसा दिलाया था कि इलाके में तोड़-फोड़ का काम चयनित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक नाले पर बने घरों से कब्जा हटाने के लिए किया गया है। कानून के मुताबिक एमसीडी को इसके लिए पहले से कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। पीठ को बताया गया कि घरों के सिर्फ कुछ हिस्से ही तोड़े गए थे, जोकि नाले पर बने थे।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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