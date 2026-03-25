केंद्रीय वित्त मंत्री का डीपफेक वीडियो बनाकर करते थे ठगी, गिरोह के 11 मेंबर गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने एआई से केंद्रीय वित्त मंत्री का डीपफेक वीडियो बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने बताया कि यह संगठित साइबर गिरोह लोगों को निवेश करने पर कम समय में ज्यादा रिटर्न का झांसा देता था।
दिल्ली पुलिस ने एआई से केंद्रीय वित्त मंत्री का डीपफेक वीडियो बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने बताया कि यह संगठित साइबर गिरोह लोगों को निवेश करने पर कम समय में ज्यादा रिटर्न का झांसा देता था।
डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि 60 साल के एक बुजुर्ग ने अपने साथ हुई 22.67 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री का एक वीडियो देखा था। इसमें एक ऐप के जरिए निवेश करने को कहा गया था।
पीड़ित ने बताया कि उन्होंने वीडियो पर भरोसा कर लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन किया। इसके बाद आरोपियों ने खुद को निवेश सलाहकार बताकर संपर्क किया। उन्हें ‘मुद्रावन ऐप’ और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करने के लिए कहा। शुरुआत में उन्हें कुछ मुनाफा दिखाया गया, लेकिन बाद में आरोपियों ने संपर्क बंद कर दिया। इस तरह उनसे कुल 22.67 लाख रुपये की ठगी की गई। शिकायत पर साइबर थाना एसएचओ इंस्पेक्टर प्रवीण कौशिश की टीम ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।
एसआई लव देसवाल और एचसी सचिन की टीम ने वित्त मंत्री के वीडियो की जांच की, तो यह फर्जी निकला। आरोपियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से वित्त मंत्री के भाषण जैसा दिखने वाला डीपफेक वीडियो बनाया था। इसमें एक विशेष ऐप के जरिए निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा था। आरोपियों ने यही वीडियो फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया था। वीडियो में निवेश करने पर मोटा मुनाफा मिलने का दावा किया गया था, जिससे लोग आसानी से आरोपियों के जाल में फंस जाते थे।
कंबोडिया से संचालित हो रहा था गिरोह : जांच में सामने आया है कि यह गिरोह कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधियों के लिए काम कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 40 मोबाइल फोन, 92 फर्जी सिम कार्ड, 39 पासबुक-चेकबुक, 27 एटीएम कार्ड, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस इनकी जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।