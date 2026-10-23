दिल्ली में कूड़ा उठाने के लिए देना होगा पैसा, हर महीने लगेंगे इतने रुपए
दिल्ली में कूड़ा उठाने को लेकर अब एमसीडी यूजर चार्ज लेने की तैयारी में है। इसके लिए बकायदा लिस्ट भी आ गई है, जिसमें होटल, दुकानों और कई प्रतिष्ठानों के साथ मकान मालिकों से भी यह चार्ज लिया जाएगा।
दिल्ली नगर निगम प्रशासन नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों-2026 के मद्देनजर कूड़ा उठाने को लेकर प्रति माह यूजर चार्ज लगाने की तैयारी में है। इसमें राजधानी में ए से एच श्रेणी की कॉलोनियों के आवासीय मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, शिक्षण संस्थान, डिस्पेंसरी, लैब, होटल, रेस्तरां, ढाबा, कॉफी हाउस पर कूड़ा उठाने को लेकर यूजर चार्ज लगाया जाएगा।
इस संबंध में एमसीडी की सदन की बैठक में गुरुवार को पटल पर प्रस्ताव लाया गया। इसमें हर वर्ष एक जनवरी से पांच फीसदी बढ़ोतरी करने का भी प्रावधान शामिल है। इसको निगम आयुक्त द्वारा तैयार किया गया है। फिलहाल इसको टाल दिया गया है। महापौर प्रवेश वाही, उपमहापौर डॉ मोनिक पंत ने कहा कि प्रस्ताव को लेकर निगम अधिकारियों से बैठक कर समीक्षा की जाएगी, लेकिन निगम का मानना है कि यूजर चार्ज लगाना बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय है, जिसे लिया जाना जरूरी है।
लागू करना इसलिए है जरूरी
निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम को केंद्र सरकार से स्वच्छ भारत मिशन के तहत लैंडफिल साइट के वर्षों पुराने कचरे के जैव खनन के लिए बजट मिलता है। नए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों 2026 के उपनियमों के तहत निगम प्रशासन ऑनलाइन माध्यम से यूजर चार्ज इकट्ठा करेगा। तब निगम को जैव खनन के लिए बजट मिलेगा। एसडब्ल्यूएम नियम के लागू करने की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी निगरानी होगी। इसके अतिरिक्त यूजर चार्ज की व्यवस्था देश भर में इंदौर की निगम व अन्य निगमों में लागू है। निगम पर लगभग 14 हजार करोड़ रुपये की देनदारी है। अभी मौजूदा समय में निगम प्रशासन एक हजार करोड़ रुपये से अधिक रकम को कूड़ा इकट्ठा करने में खर्च करता है। इसलिए यूजर चार्ज की व्यवस्था लागू करना जरूरी है।
इन पर भी किया जा सकता है लागू (प्रति माह)
● व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे शॉप, भोजनालय 750 रुपये
(ढाबा, मिठाई की दुकानें, कॉफी हाउस)
● गेस्ट हाउस और धर्मशाला 3000 रुपये
● हॉस्टल 3000 रुपये
● 50 के बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट 3000 रुपये
● 50 से अधिक बैठने वाले रेस्टोरेंट 3000 रुपये
● होटल (कोई स्टार नहीं) 3000 रुपये
● थ्री स्टार होटल 3000 रुपये
● थ्री स्टार से अधिक के होटल 3000 रुपये
● कमर्शियल ऑफिस, सरकारी दफ्तर, बैंक,
इंश्योरेंस ऑफिस, कोचिंग क्लासेज, शिक्षण संस्थान 3000 रुपये
● क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लैब (50 बैड तक)
सिर्फ नॉन बायो-मेडिकल वेस्ट, 3000 रुपये
● डिस्पेंसरी, लैब (50 बैड से अधिक)
सिर्फ नॉन बायो मेडिकल वेस्ट 6000 रुपये
● लघु और कुटीर उद्योग, वर्कशॉप (गैर-खतरनाक कचरा) 4500 रुपये
● गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज (सिर्फ गैर-खतरनाक कचरा) 7500 रुपये
● शादी-फेस्टिवल हॉल, पार्टी लॉन, एग्जिबिशन व फेयर 7500 रुपये
● क्लब, सिनेमा हॉल, पब, मल्टीप्लेक्स व दूसरे स्थान 6000 रुपये
● अन्य नॉन व्यावसायिक, कमर्शियल, धार्मिक व
चैरिटेबल संस्थान जो किसी श्रेणी में नहीं आते हैं 3000 रुपये
ए से डी श्रेणी की कॉलोनियां 50 वर्ग मीटर तक 75 रुपये
ई से एफ श्रेणी की कॉलोनियां 50 वर्ग मीटर तक 40 रुपये
ए से डी श्रेणी की कॉलोनियां 50 से 200 वर्ग मीटर तक 150 रुपये
ई से एच श्रेणी की कॉलोनियां 50 से 200 वर्ग मीटर तक 75 रुपये
ए से डी श्रेणी की कॉलोनिया 200 वर्ग मीटर से अधिक 300 रुपये
ई से एच श्रेणी की कॉलोनियां 200 वर्ग मीटर से अधिक 150 रुपये
रेहड़ी पटरी विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर) 150 रुपये
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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