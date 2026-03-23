गाना गाते थे, क्रिकेट खेलते थे...; आप सांसद संजय सिंह ने सुनाए जेल के किस्से
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने ताजा इंटरव्यू में जेल में बिताए गए दिनों के बारे में खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया- वहां म्यूजिक रूम था, जाकर आराम से गाना-वाना गाते थे।
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने ताजा इंटरव्यू में कथित शराब घोटाले के आरोप में जेल में बिताए गए दिनों के बारे में खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया- “वहां म्यूजिक रूम था, जाकर आराम से गाना-वाना गाते थे। वहां सब कुछ सीसीटीवी में आता था। मैं तो चाहता ही था कि ये जो भाजपाई देख रहे हैं, वो मुझे देखें।” संजय सिंह ने ये भी बताया कि उन्होंने जेल में एक कैदी के अधिकारों को ठीक कराया। बोले- मैं पहले भी आंदोलनों के दौरान चार-पांच बार जेल जा चुका था, तो मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी।
गाना गाते थे, क्रिकेट खेलते थे…
इंडिया टुडे से हुई बातचीत में संजय सिंह ने बताया- आराम से एक-आध घंटे गाना-वाना गाता था। उसके बाद वहां क्रिकेट खेलते थे। बैडमिंटन खेलते थे। किताबें पढ़ते थे। सब कुछ उनके 24 घंटे के कैमरों में कैद होता था। मुझे लगता है कि सरकार ने कोई विरोध नहीं किया, उसके पीछे एक यही कारण था कि इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। संजय सिंह ने मुस्कराते हुए कहा- रखे रहो जेल में चाहे जितने दिन चाहो।
घरवालों से कह दिया था- मुझे किसी से नहीं मिलना
संजय सिंह ने बताया- जेल में होने के दौरान मैंने अपने घर वालों से कह दिया था कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। मुझसे कोई मिलने मत आना। ऐसा न हो कि मैं आप लोगों को देखकर कहीं से कमजोर पड़ूं। इसलिए वीडियो कॉल पर ही बातचीत हो जाती थी। बस उतना बहुत है। संजय सिंह ने बताया- जब मैं अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात करता था तो हंसी मजाक करता रहता था। मैंने अपने परिवार से यहां तक कह दिया था कि ये भी मत पूछना- कैसे हो, क्या खा रहे हो... ये पूछना कि जेल वाले कैसे हैं?
जब ईडी ने कहा- सॉरी सर आपको अरेस्ट करना पड़ेगा
जेल जाने और ईडी द्वारा पूछताछ से जुड़ा एक किस्सा और संजय सिंह ने सुनाया। घर में तलाशी के बाद ईडी के अधिकारी ने कहा- सॉरी सर आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा- भई मैं पहला आदमी हूं, जिससे आपने कोई पूछताछ नहीं, की समन नहीं दिया। सीधे मेरे घर पर आए और कह रहे हो कि आपको अरेस्ट करना है। ईडी सीबीआई की एक प्रॉसेस होती है, लेकिन आप सीधे आए और अरेस्ट कर लिया।
इस मामले में संजय सिंह समेत अन्य नेता गए थे जेल
आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिल्ली की कथित आबकारी नीति मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई के चलते जेल जाना पड़ा था। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि नीति में बदलाव कर कुछ निजी कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग हुई। वहीं, पार्टी नेताओं ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। इस मामले में शामिल आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि ये सभी मामले अदालत में विचाराधीन हैं अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा ही किया जाना है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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