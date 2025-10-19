Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsUse force against violence and violent protests, Haryana DGP OP Singh to Policemen
हिंसा करने और हिंसक प्रदर्शन की पटकथा लिखने वालों पर डंडा चलाएं, हरियाणा के DGP की पुलिस को दो टूक

संक्षेप: हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह ने जनता और पुलिस से सीधा संवाद करने के लिए खुला पत्र लिखने का सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को साफ कहा है कि हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर डंडा चलाएं।  

Sun, 19 Oct 2025 11:49 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने जनता और पुलिस से सीधा संवाद करने के लिए खुला पत्र लिखने का सिलसिला शुरू किया है। शनिवार को जारी तीसरे पत्र में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को साफ कहा है कि हिंसक प्रदर्शन की पटकथा लिखने और हिंसा करने वालों पर डंडा चलाएं। बहकावे में आए लोगों को समझाएं ताकि वे भविष्य में ऐसी गतिविधियों से खुद को दूर रखें।

डीजीपी ओपी सिंह ने शनिवार के पत्र में कहा कि शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन और जुलूस लोकतंत्र की ताकत हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि बल का प्रयोग करना अंग्रेजों का तरीका था, आज के भारत में बातचीत और समझदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। युवा देश में हर बात पर लाठी चलाना समझदारी नहीं है।

डीजीपी ने कहा कि भीड़ को दुश्मन नहीं, नागरिक समझें। युवाओं से जुड़ने के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करें। पुलिसकर्मियों के लिए भीड़ प्रबंधन पर नया प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने की भी घोषणा की गई। डीजीपी ओपी सिंह का यह संवाद का नया तरीका है। उन्होंने तीन दिनों में तीन खुले पत्र लिखकर पुलिस कर्मियों तक सीधे अपनी बात पहुंचाई। डीजीपी ने कहा कि सरकार जनता के लिए है और पुलिस उसका चेहरा है।

डीजीपी बोले, लोग पुलिस से घबराएं नहीं संवाद करें

दूसरे पत्र में डीजीपी ने जिलों के पुलिस अधीक्षकों और अधिकारियों को जनता से व्यवहार में विनम्रता बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग कानून का पालन करते हैं, उन्हें पुलिस से डर नहीं, सुरक्षा की उम्मीद होती है। थाने में आने वाले व्यक्ति को वही सम्मान दें जो आप अपने बड़े अधिकारी को देते हैं। उन्होंने गरीब या मजबूरी में अपराध करने वालों को जेल भेजने के बजाय सरकारी योजनाओं से जोड़ने की बात कही। डीजीपी ने आगे कहा कि लोगों को पुलिस से घबराने की नहीं बल्कि संवाद करने की जरूरत है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Haryana News
