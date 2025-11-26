Hindustan Hindi News
दिल्ली की जहरीली हवा से बच्चे हुए बीमार, अमेरिकन मां शहर छोड़ने को हुई मजबूर

संक्षेप:

अमेरिकी महिला डाना मैरी ने वीडियो पोस्ट कर बताया कि दिल्ली की खराब हवा के कारण उनके जुड़वां बच्चों की सेहत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में शहर छोड़कर बेंगलुरु शिफ्ट होना पड़ा, जहां हवा साफ है; वहीं, उनके इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

Wed, 26 Nov 2025 11:17 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एक अमेरिकन महिला डाना मैरी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर बताया कि दिल्ली उन्हें बहुत पसंद थी, लेकिन शहर की खराब हवा ने उनके जुड़वां बच्चों की सेहत बिगाड़ दी। तीन साल दिल्ली में रहने के बाद उन्हें मजबूरन अमेरिका वापस जाना पड़ा।

दिल्ली से प्यार, पर प्रदूषण में डर

डाना ने लिखा, 'दिल्ली मेरे लिए अब्यूसिव रिलेशनशिप जैसी थी। ज्यादातर समय बहुत अच्छा, लेकिन सर्दियों में जहरीला और खतरनाक। 70 फीसदी दिन ठीक थे, बाकी 30 फीसदी दिन बच्चों के लिए जानलेवा।'

अमेरिका जाने के बाद भी भारत से मोहब्बत खत्म नहीं हुई। रिसर्च की तो पता चला कि देश में कई शहर हैं जहां हवा अभी भी साफ है। नतीजा – पूरा परिवार बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। अब उनके बच्चे वहां खुली हवा में खेलते हैं। उन्होंने लिखा, 'हर किसी के पास शहर छोड़कर भागने का विकल्प नहीं है और न ही होना चाहिए। अब कुछ करना होगा। हमारे बच्चे इस कीमत क्यों चुकाएं?'

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं

महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कहा कि पिछले 25 साल से यही हाल है। एक यूजर ने कहा कि मैं 8 साल पहले बेंगलुरु आ गया। दिल्ली में परिवार 790 AQI झेल रहा है, यहां मेरा घर 48 दिखाता है। देखकर दुख होता है। एक अन्य यूजर ने कहा, 'अगर हर माता-पिता को इतना दर्द होता तो अब तक कुछ बदल गया होता। लोग जहर को नॉर्मल मान चुके हैं। हर मामले में दिल्ली सबसे खराब शहर है।'

