दिल्ली की जहरीली हवा से बच्चे हुए बीमार, अमेरिकन मां शहर छोड़ने को हुई मजबूर

संक्षेप: अमेरिकी महिला डाना मैरी ने वीडियो पोस्ट कर बताया कि दिल्ली की खराब हवा के कारण उनके जुड़वां बच्चों की सेहत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में शहर छोड़कर बेंगलुरु शिफ्ट होना पड़ा, जहां हवा साफ है; वहीं, उनके इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

एक अमेरिकन महिला डाना मैरी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर बताया कि दिल्ली उन्हें बहुत पसंद थी, लेकिन शहर की खराब हवा ने उनके जुड़वां बच्चों की सेहत बिगाड़ दी। तीन साल दिल्ली में रहने के बाद उन्हें मजबूरन अमेरिका वापस जाना पड़ा।

दिल्ली से प्यार, पर प्रदूषण में डर डाना ने लिखा, 'दिल्ली मेरे लिए अब्यूसिव रिलेशनशिप जैसी थी। ज्यादातर समय बहुत अच्छा, लेकिन सर्दियों में जहरीला और खतरनाक। 70 फीसदी दिन ठीक थे, बाकी 30 फीसदी दिन बच्चों के लिए जानलेवा।'

अमेरिका जाने के बाद भी भारत से मोहब्बत खत्म नहीं हुई। रिसर्च की तो पता चला कि देश में कई शहर हैं जहां हवा अभी भी साफ है। नतीजा – पूरा परिवार बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। अब उनके बच्चे वहां खुली हवा में खेलते हैं। उन्होंने लिखा, 'हर किसी के पास शहर छोड़कर भागने का विकल्प नहीं है और न ही होना चाहिए। अब कुछ करना होगा। हमारे बच्चे इस कीमत क्यों चुकाएं?'