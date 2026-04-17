दिल्ली का LG बनने पर तरनजीत सिंह संधू को ट्रंप से मिली बधाई! अमेरिकी राष्ट्रपति ने जमकर की तारीफ
अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली का एलजी नियुक्त होने पर तरनजीत सिंह संधू को बधाई दी है। ट्रंप ने अमेरिका-भारत के बीच रिश्ते को मजबूत करने के संधू के प्रयासों की भी तारीफ की है।
दुनिया में मची भीषण उथल-पुथल के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त होने पर तरनजीत सिंह संधू को बधाई दी है। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूती देने के लिए पूर्व राजदूत तरनजीत संधू के योगदान की सराहना की और उनकी इस नई पारी के लिए सफलता की कामना करते हुए जमकर तारीफ की है।
ट्रंप ने जमकर की तारीफ
सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनने पर तरनजीत संधू को बधाई। ट्रंप ने कहा कि तरनजीत संधू एक अनुभवी राजनयिक और अमेरिका के पूर्व राजदूत के तौर पर अमेरिका और भारत के संबंधों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ट्रंप ने कहा कि दिल्ली की प्रगति के लिए नेतृत्व करने और वैश्विक संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सफलता के लिए कामना करता हूं।
11 मार्च को ली थी शपथ
बता दें कि तरनजीत सिंह संधू को बीते 11 मार्च को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। दिल्ली का एलजी बनने के बाद तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए राजनीतिक सीमाओं से आगे जाकर काम करेंगे।
11 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने तरनजीत सिंह संधू को शपथ दिलवाई थी। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी समारोह में मौजूद थीं। इनके अलावा कई मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे।
दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त होने पर तरनजीत सिंह संधू ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के लिए एक दृष्टिकोण है और दिल्ली इसकी राजधानी है। संधू ने कहा था कि चुनी हुई सरकार के सामने जिम्मेदारी है और उनके सामने चुनौतियां भी हैं। संधू ने कहा कि चुनौतियों को अवसरों में बदलना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की परवाह किए बिना, सभी को मिलकर समस्याओं का समाधान करना होगा। इस दौरान संधू ने कहा दिल्ली में अपनी पढ़ाई के दौरान दिल्ली की यादों को भी ताजा किया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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