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दिल्ली का LG बनने पर तरनजीत सिंह संधू को ट्रंप से मिली बधाई! अमेरिकी राष्ट्रपति ने जमकर की तारीफ

Apr 17, 2026 07:21 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली का एलजी नियुक्त होने पर तरनजीत सिंह संधू को बधाई दी है। ट्रंप ने अमेरिका-भारत के बीच रिश्ते को मजबूत करने के संधू के प्रयासों की भी तारीफ की है।

दिल्ली का LG बनने पर तरनजीत सिंह संधू को ट्रंप से मिली बधाई! अमेरिकी राष्ट्रपति ने जमकर की तारीफ

दुनिया में मची भीषण उथल-पुथल के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त होने पर तरनजीत सिंह संधू को बधाई दी है। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूती देने के लिए पूर्व राजदूत तरनजीत संधू के योगदान की सराहना की और उनकी इस नई पारी के लिए सफलता की कामना करते हुए जमकर तारीफ की है।

ट्रंप ने जमकर की तारीफ

सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनने पर तरनजीत संधू को बधाई। ट्रंप ने कहा कि तरनजीत संधू एक अनुभवी राजनयिक और अमेरिका के पूर्व राजदूत के तौर पर अमेरिका और भारत के संबंधों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ट्रंप ने कहा कि दिल्ली की प्रगति के लिए नेतृत्व करने और वैश्विक संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सफलता के लिए कामना करता हूं।

11 मार्च को ली थी शपथ

बता दें कि तरनजीत सिंह संधू को बीते 11 मार्च को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। दिल्ली का एलजी बनने के बाद तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए राजनीतिक सीमाओं से आगे जाकर काम करेंगे।

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11 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने तरनजीत सिंह संधू को शपथ दिलवाई थी। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी समारोह में मौजूद थीं। इनके अलावा कई मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे।

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दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त होने पर तरनजीत सिंह संधू ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के लिए एक दृष्टिकोण है और दिल्ली इसकी राजधानी है। संधू ने कहा था कि चुनी हुई सरकार के सामने जिम्मेदारी है और उनके सामने चुनौतियां भी हैं। संधू ने कहा कि चुनौतियों को अवसरों में बदलना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की परवाह किए बिना, सभी को मिलकर समस्याओं का समाधान करना होगा। इस दौरान संधू ने कहा दिल्ली में अपनी पढ़ाई के दौरान दिल्ली की यादों को भी ताजा किया।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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