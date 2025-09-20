US introduces USD 1 lakh fee for H1B visas, AAP leaders jibe, says What greater gift for Modi 'दोस्त के लिए इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है; ट्रंप से मिले नए झटके पर AAP नेताओं का PM पर तंज, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsUS introduces USD 1 lakh fee for H1B visas, AAP leaders jibe, says What greater gift for Modi

'दोस्त के लिए इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है; ट्रंप से मिले नए झटके पर AAP नेताओं का PM पर तंज

AAP नेता सिसोदिया ने लिखा, 'प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर ट्रम्प का फोन आते ही गदगद होकर ट्वीट करते हैं और देश को बताते हैं कि उन्हें कितना अच्छा लगा, लेकिन भारतीय प्रोफेशनल्स पर ट्रम्प की इस बड़ी मार के बाद उन्हें कैसा लग रहा है, यह भी ट्वीट के माध्यम से देश उनसे जानना चाहता है।'

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 12:17 PM
share Share
Follow Us on
'दोस्त के लिए इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है; ट्रंप से मिले नए झटके पर AAP नेताओं का PM पर तंज

अमेरिका ने हाल ही में एक बेहद कठोर कदम उठाते हुए H1B वीजा आवेदनों पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) कर दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और इसके नेताओं ने इस कदम को भारतीयों के लिए जोरदार झटका बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि अपने मित्र मोदी के लिए ट्रम्प की तरफ से इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे अमेरिका और यूरोप में भारतीयों की एंट्री बंद करने की कोशिश करने वाला फैसला बताया। उन्होंने कहा कि भारतीयों की इस तरह की बेइज़्ज़ती और बेरुख़ी पहले कभी नहीं हुई। वहीं पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर उन भक्तों पर पड़ेगा, जो अमेरिका में रहकर नौकरी करते हुए डॉलर कमा रहे थे और भारत को विश्वगुरु बता रहे थे।

AAP का तंज- 'माय डियर फ्रेंड' ने दिया झटका

इस बारे में शनिवार को सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा, 'डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर दिया झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'माय डियर फ्रेंड' ने भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीजा फीस बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी है। पहले यह फीस 1 से 6 लाख रुपए के बीच हुआ करती थी। इससे पहले ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ भी थोपा था। ट्रंप लगातार भारत को निशाने पर ले रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चुप्पी साधे बैठी है।'

सौरभ बोले- भारतीय भक्तों को वापस भेज रहे ट्रंप

वहीं AAP विधायक और पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस बारे में इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'जो भारतीय भक्त अमरीका में नौकरी कर डॉलर कमा रहे थे, और कह रहे थे कि भारत अब विश्वगुरु बन गया है। ट्रम्प अब उन सभी भक्तों को भारत भेज रहे हैं ताकि विश्वगुरु के कार्यकाल का आनंद भारत में रह कर लें। अपने मित्र मोदी के लिया इससे बड़ा क्या उपहार हो सकता है, सभी प्रिय घर लौट आएं।' अपनी पोस्ट के साथ AAP नेता ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 'कुछ गैर-आप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध' शीर्षक से राष्ट्रपति पद की घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए एक क्लिप भी पोस्ट की।

सिसोदिया बोले- बंद किए जा रहे भारतीयों के लिए दरवाजे

उधर एक अन्य AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्रम्प सरकार के इस फैसले को भारतीयों के लिए बेहद अपमान भरा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर बोलने का अनुरोध किया।

इस बारे में सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ‘जिन भारतीय प्रोफेशनल्स का स्वागत कभी अमेरिका और यूरोप के देश पलक-पांवड़े बिछाकर करते थे, आज उन्हीं पर 88 लाख रुपए की भारी-भरकम फीस लगाकर दरवाजे लगभग बंद किए जा रहे हैं। भारतीयों की इस तरह की बेइज़्ज़ती और बेरुख़ी पहले कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर ट्रम्प का फोन आते ही गदगद होकर ट्वीट करते हैं और देश को बताते हैं कि उन्हें कितना अच्छा लगा… लेकिन भारतीय प्रोफेशनल्स पर ट्रम्प की इस बड़ी मार के बाद उन्हें कैसा लग रहा है- यह भी तो प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के माध्यम से देश जानना चाहता है।’

दरअसल AAP नेताओं की यह प्रतिक्रिया अमेरिका के उस फैसले पर आई है, जिसमें वहां के राष्ट्रपति ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को 'कुछ गैर-अप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध' शीर्षक से एक नई राष्ट्रपति घोषणा जारी की, जिसमें H-1B वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव करते हुए इसके लिए आने वाले आवेदनों पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर का भारी वार्षिक शुल्क लगा दिया गया। यह शुल्क 21 सितंबर से लागू होगा।

अमेरिका में काम करने वाले बाहरी देशों के नागरिकों को H-1B वीजा लेना पड़ता है। इस वीजा का वर्तमान शुल्क लगभग 1,000 से 5,000 डॉलर के बीच था। जिसे ट्रंप सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दिया है। अमेरिका के इस कदम के बाद कई अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने यहां विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

USCIS (अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा) के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 तक सभी H1B वीजा धारकों में से 71 प्रतिशत से ज्यादा भारत में जन्मे हैं और 2 लाख 83 हजार 397 लोगों को H1B कार्यक्रम के तहत स्वीकृति मिली है। वहीं इस वीजा को लेने वाले चीनी मूल के लोगों की संख्या कुल लाभार्थियों का लगभग 12 प्रतिशत है। अमेरिकी एजेंसी के नियोक्ता डेटा हब के अनुसार, H1B वीजा धारक ज्यादातर आईटी क्षेत्र में काम करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 10 हजार 44 लोग अमेज़न के हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा में भी 5,000 से ज्यादा H1B वीजा धारक कर्मचारी हैं।