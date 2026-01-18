US रास नहीं आ रहा पर दिल्ली क्यों बसना चाहता है अमेरिकी नागरिक? वजह दिलचस्प है

संक्षेप: 30 साल के इस अमेरिकी नागरिक ने हाल ही में रेडिट (Reddit) पर अपनी एक पोस्ट के जरिए इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। उसने अमेरिका को हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली में बसने और अपने जीवन का एक नया और संतोषजनक अध्याय शुरू करने की इच्छा जताई है।

जहां कई लोग प्रदूषण के चलते दिल्ली छोड़ कहीं और रहने चले गए या जाने का मन बन लिया है, वहां सात समंदर पार यानी एक अमेरिकी नागरिक ने यहां रहने की इच्छा जताई है। इसके पीछे की वजह भी दिलचस्प है। अमेरिकी नागरिक अपने ही देश में रहकर थक चुका है और अब उसे भारत भाने लगा है और यहां रहने के लिए उसने दिल्ली को चुना है। शख्स ने रेडिट पर लोगों से सलाह भी ली है।

अपनी नौकरी और देश में बोर हो गया शख्स 30 साल के इस अमेरिकी नागरिक ने हाल ही में रेडिट (Reddit) पर अपनी एक पोस्ट के जरिए इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। उसने अमेरिका को हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली में बसने और अपने जीवन का एक नया और संतोषजनक अध्याय शुरू करने की इच्छा जताई है। शख्स एक श्वेत अमेरिकी है जिसने टेलीविजन उद्योग (TV Industry) में बड़ी वित्तीय सफलता हासिल की है। इसी सफलता के कारण उसने बीच में ही समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया है। अपने करियर से हटने के बाद, उसका अमेरिका में जीवन के विभिन्न पहलुओं से मोहभंग हो गया और वह काफी निराश रहने लगा। जीवन में एक सार्थक बदलाव की तलाश में, उसने भारत और विशेष रूप से दिल्ली को अपने संभावित नए घर के रूप में चुना है।

वजह भी जान लीजिए अमेरिकी शख्स ने अपनी पोस्ट में बताया कि वह भारतीय संस्कृति के लिए अजनबी नहीं है। उसने भारतीय भोजन और महिलाओं के प्रति अपने लगाव का जिक्र किया, कहा कि मुझे भारतीय खाना और महिलाएं पसंद हैं। उसने यह भी बताया कि उसकी मौजूदा कंपनी में कई भारतीय पेशेवर काम करते हैं। उसने Reddit यूजर्स से यह जानने की कोशिश की कि क्या एक विदेशी के रूप में दिल्ली में एक अच्छा जीवन बिताना मुमकिन हो सकता है?

मिले कई तरह के रिएक्शन इस पोस्ट पर लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं आईं, जिनमें प्रोत्साहन, व्यावहारिक सलाह, मजाक और गंभीर चेतावनियां शामिल थीं। रेडिट यूजर्स ने अमेरिका के जीवन से उनकी थकान को समझा और इतने बड़े बदलाव के बारे में सोचने के लिए उन्हें बहादुर बताया। कुछ लोगों ने इस विचार का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय समाज में अक्सर विदेशियों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। प्रतिक्रियाओं का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली की खराब हवा की गुणवत्ता (AQI) पर केंद्रित था, जिसे एक बहुत बड़ी बाधा माना गया। एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली में उन्हें सांस्कृतिक रूप से निश्चित रूप से स्वीकार किया जाएगा क्योंकि यहां अक्सर श्वेत लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि कभी-कभार कुछ कटाक्ष सुनने को मिल सकते हैं, पर ज्यादातर लोग स्वागत करने वाले ही मिलेंगे।