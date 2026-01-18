Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsus citizen wants to live in india and choose delhi after he tired in his own nation gave interesting reason for this
US रास नहीं आ रहा पर दिल्ली क्यों बसना चाहता है अमेरिकी नागरिक? वजह दिलचस्प है

US रास नहीं आ रहा पर दिल्ली क्यों बसना चाहता है अमेरिकी नागरिक? वजह दिलचस्प है

संक्षेप:

30 साल के इस अमेरिकी नागरिक ने हाल ही में रेडिट (Reddit) पर अपनी एक पोस्ट के जरिए इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। उसने अमेरिका को हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली में बसने और अपने जीवन का एक नया और संतोषजनक अध्याय शुरू करने की इच्छा जताई है।

Jan 18, 2026 04:17 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जहां कई लोग प्रदूषण के चलते दिल्ली छोड़ कहीं और रहने चले गए या जाने का मन बन लिया है, वहां सात समंदर पार यानी एक अमेरिकी नागरिक ने यहां रहने की इच्छा जताई है। इसके पीछे की वजह भी दिलचस्प है। अमेरिकी नागरिक अपने ही देश में रहकर थक चुका है और अब उसे भारत भाने लगा है और यहां रहने के लिए उसने दिल्ली को चुना है। शख्स ने रेडिट पर लोगों से सलाह भी ली है।

अपनी नौकरी और देश में बोर हो गया शख्स

30 साल के इस अमेरिकी नागरिक ने हाल ही में रेडिट (Reddit) पर अपनी एक पोस्ट के जरिए इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। उसने अमेरिका को हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली में बसने और अपने जीवन का एक नया और संतोषजनक अध्याय शुरू करने की इच्छा जताई है। शख्स एक श्वेत अमेरिकी है जिसने टेलीविजन उद्योग (TV Industry) में बड़ी वित्तीय सफलता हासिल की है। इसी सफलता के कारण उसने बीच में ही समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया है। अपने करियर से हटने के बाद, उसका अमेरिका में जीवन के विभिन्न पहलुओं से मोहभंग हो गया और वह काफी निराश रहने लगा। जीवन में एक सार्थक बदलाव की तलाश में, उसने भारत और विशेष रूप से दिल्ली को अपने संभावित नए घर के रूप में चुना है।

वजह भी जान लीजिए

अमेरिकी शख्स ने अपनी पोस्ट में बताया कि वह भारतीय संस्कृति के लिए अजनबी नहीं है। उसने भारतीय भोजन और महिलाओं के प्रति अपने लगाव का जिक्र किया, कहा कि मुझे भारतीय खाना और महिलाएं पसंद हैं। उसने यह भी बताया कि उसकी मौजूदा कंपनी में कई भारतीय पेशेवर काम करते हैं। उसने Reddit यूजर्स से यह जानने की कोशिश की कि क्या एक विदेशी के रूप में दिल्ली में एक अच्छा जीवन बिताना मुमकिन हो सकता है?

मिले कई तरह के रिएक्शन

इस पोस्ट पर लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं आईं, जिनमें प्रोत्साहन, व्यावहारिक सलाह, मजाक और गंभीर चेतावनियां शामिल थीं। रेडिट यूजर्स ने अमेरिका के जीवन से उनकी थकान को समझा और इतने बड़े बदलाव के बारे में सोचने के लिए उन्हें बहादुर बताया। कुछ लोगों ने इस विचार का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय समाज में अक्सर विदेशियों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। प्रतिक्रियाओं का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली की खराब हवा की गुणवत्ता (AQI) पर केंद्रित था, जिसे एक बहुत बड़ी बाधा माना गया। एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली में उन्हें सांस्कृतिक रूप से निश्चित रूप से स्वीकार किया जाएगा क्योंकि यहां अक्सर श्वेत लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि कभी-कभार कुछ कटाक्ष सुनने को मिल सकते हैं, पर ज्यादातर लोग स्वागत करने वाले ही मिलेंगे।

कई लोगों ने उन्हें केवल दिल्ली तक ही सीमित न रहने की सलाह दी और आग्रह किया कि वे लंबे समय के लिए बसने से पहले भारत के अन्य क्षेत्रों को भी देखें। एक ने सुझाव देते हुए लिखा, "पूरे भारत का भ्रमण करें, दिल्ली में रहें, गोवा जाएं, केरल में शांति से चाय का आनंद लें, उत्तर-पूर्व (Northeast) की बारिश का मजा लें, और हिमाचल के पहाड़ों की हरियाली देखें। उसके बाद तय करें कि आप कहां रहना चाहते हैं। बेहतरीन खाना तो आपको हर जगह मिल जाएगा"।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
