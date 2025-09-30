एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला पर ED का शिकंजा, ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में हुईं पेश

बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet की ब्रांड एंबेसडर के तौर पर मिली रकम के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुईं।

बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला मंगलवार को एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुईं। यह मामला कैरेबियाई द्वीप कुराकाओ में रजिस्टर्ड ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ा है, जिसकी उर्वशी ब्रांड एंबेसडर हैं। इस खबर ने बॉलीवुड और खेल जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि कई बड़े नाम इस जांच के दायरे में हैं।

उर्वशी रौतेला पर ईडी की नजर उर्वशी रौतेला इस मामले में ईडी के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक, उर्वशी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत अपना बयान दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। ईडी यह जांच कर रही है कि क्या 1xBet के लिए उनकी ब्रांड एंबेसडर की भूमिका में मिले पैसे का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया गया।

क्रिकेट और बॉलीवुड के सितारे भी लपेटे में यह मामला सिर्फ उर्वशी तक सीमित नहीं है। ईडी ने पिछले कुछ हफ्तों में कई बड़े क्रिकेटरों और अभिनेताओं से भी पूछताछ की है। क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन के साथ-साथ अभिनेता सोनू सूद, पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और बंगाली सिनेमा के स्टार अंकुश हजरा भी इस जांच के दायरे में हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऑनलाइन इन्फ्लूएंसर्स भी ईडी के सवालों का सामना कर चुके हैं।