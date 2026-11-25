'क्या आपके चाचा ने आपको ये सब बताया अंकल जी', किस दावे को लेकर भड़के कॉकरोच पार्टी के सौरभ दास
इस तरह एयरपोर्ट पर रोके जाने के खिलाफ सौरभ दास ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, हालांकि दो जजों की बेंच ने तत्काल सुनवाई की मांग को मानने से इनकार करते हुए इस मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास को हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक्त रोक लिया गया था, जब वह ब्रिटेन के लिए उड़ान भरने वाले थे। इस बारे में जानकारी देते हुए सोमवार को दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा था कि 'इस कायर मोदी सरकार ने मुझे दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक लिया है, जबकि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए लंदन जा रहा था।' वहीं हाल ही में जब एक सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें इस तरह रोके जाने की वजह बताने का दावा किया और इसके लिए खुद सौरभ को जिम्मेदार बताया, तो दास ने उस यूजर को जवाब देते हुए पूछा कि ‘अंकलजी क्या आपको आपके चाचा ने ये जानकारियां दी हैं।’
दरअसल एयरपोर्ट पर हुई घटना के बारे में जानकारी देते हुए सौरभ ने बताया था कि उन्हें देर रात एक बजे लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होना था लेकिन इससे पहले ही उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन जांच के दौरान रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें इंग्लैंड स्थित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय समेत अन्य कई जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में 'कॉकरोच आंदोलन' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने लिखा, 'इस कायर सरकार ने मुझे लंदन जाने वाली उड़ान में सवार नहीं होने दिया। मुझे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, LSE (लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स) और एडिनबरा जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में कॉकरोच आंदोलन पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।'
दीपके ने लिखा था- सौरभ को बुलावे से कोई जल रहा
वहीं उनकी इस पोस्ट को कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी शेयर किया और उसके साथ लिखा, 'सौरभ को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठा कोई अनपढ़ गंवार, जिसे खुद दुनिया भर में घूमना-फिरना पसंद है, वह सौरभ को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बुलावा मिलने से ईर्ष्या कर रहा है।'
यूजर ने बताई सौरभ को रोके जाने की वजह
दीपके की इस पोस्ट के बाद एक ‘एक्स’ यूजर ने उनकी इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए सौरभ दास को एयरपोर्ट पर रोके जाने की वजह बताने का दावा किया और साथ ही खुद सौरभ को इस रोक के लिए जिम्मेदार बताया। जयेश मेहता नाम के इस यूजर ने लिखा, 'यह समस्या खुद सौरभ ने पैदा की है। उसके पासपोर्ट में उसके पिता का नाम सुबीर दास लिखा है, जबकि उसके वीजा में उसके पिता का नाम दीपक दास दर्ज है।' आगे उस यूजर ने कॉकरोच पार्टी के नेता को सलाह देते हुए लिखा, 'सौरभ दास को इस गड़बड़ी को ठीक करा लेना चाहिए। एक बार यह समस्या सुलझ जाए, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा।'
‘क्या आपके चाचा ने आपको यह सब बताया’
इसी यूजर के दिए अजीब तर्क का जवाब देते हुए सौरभ दास ने लिखा, 'अंकल जी, क्या आपके चाचा ने आपको ये सारी जानकारी दी है?' वहीं जब मेजर जनरल हर्ष काकर नाम के एक अन्य यूजर ने दीपके की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कॉकरोच पार्टी की तुलना केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से करते हुए आरोप लगाए तो सौरभ दास ने उन्हें भी जवाब दिया।
एक यूजर ने सीजेपी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप
हर्ष काकर नाम के इस यूजर ने लिखा, 'कॉकरोच झूठ क्यों बोलते हैं? क्या यह आदत कॉकरोच जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से विरासत में मिली है?' आगे उन्होंने सौरभ दास को ऑक्सफोर्ड से किसी तरह का कोई बुलावा नहीं मिलने का दावा किया और आरोप लगाया कि वे पैसे देकर वहां बोलने के लिए जा रहे थे। उन्होंने लिखा, 'यह कोई निमंत्रण नहीं था, बल्कि उस जगह पर आयोजित एक पेड इवेंट (पैसे देकर शामिल होने वाला कार्यक्रम) था। सच क्यों नहीं बता रहे अभिजीत दीपके और सौरभ दास? अब तो आपकी वहां जमा कराई जमानत राशि भी जब्त हो जाएगी। क्या इसीलिए आप रो रहे हैं?' इस यूजर को जवाब देते हुए सौरभ दास ने लिखा, 'चाचा, अपने 2 पेग लगाओ और अब सो जाओ।'
उधर इस तरह एयरपोर्ट पर रोके जाने के खिलाफ सौरभ दास ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, हालांकि दो जजों की बेंच ने तत्काल सुनवाई की मांग को मानने से इनकार करते हुए इस मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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