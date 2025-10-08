दिल्ली के गांधी विहार में फ्लैट में AC में धमाके संग लगी आग, UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की मौत

उत्तरी दिल्ली के गांधी विहार के एक फ्लैट में लगे विंडो एसी में विस्फोट होने से आग लग गई, जिसमें 25 वर्षीय छात्र रामकेश मीना की जलने से मौत हो गई। रामकेश राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला था और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

उत्तरी दिल्ली के गांधी विहार के एक फ्लैट में लगे विंडो एसी में विस्फोट होने से आग लग गई, जिसमें 25 वर्षीय छात्र रामकेश मीना की जलने से मौत हो गई। तिमारपुर पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया। रामकेश राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला था और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वह पिछले एक साल से गांधी विहार ई ब्लॉक स्थित चौथी मंजिल पर रह रहा था।

पुलिस के अनुसार, इमारत में हवा के निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। कमरे से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दरवाजे के ऊपर लगी खिड़की ही थी, जिसमें एसी लगाया गया था। सोमवार तड़के करीब तीन बजे एसी में विस्फोट के बाद आग फैल गई। कमरे में फंसे रामकेश बाहर नहीं निकल पाए और लोहे का गेट गर्म होने के कारण जिंदा जल गए। घटना की सूचना तीसरी मंजिल पर मौजूद छात्र ने पीसीआर को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कमरे में पहुंचकर पुलिस ने बुरी तरह झुलसा हुआ शव देखा। मकान मालिक से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मृतक की पहचान रामकेश मीना के रूप में की।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के पिता पूरन मल मीना सोमवार दोपहर तक पहुंचे और पोस्टमॉर्टम के बाद शव की पहचान कर ली। रामकेश के परिजनों ने बताया कि उन्होंने फ्लैट में विंडो एसी इसलिए लगवाया था ताकि पढ़ाई में दिक्कत न आए, लेकिन यह हादसा उनके लिए बड़ा आघात साबित हुआ। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और तकनीकी कारणों से एसी में विस्फोट कैसे हुआ, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।