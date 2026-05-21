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पलवल में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, कारोबारी पर हथौड़े और डंडों से हमला

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, पलवल, हरियाणा
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मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार की टीम ने जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पलवल में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, कारोबारी पर हथौड़े और डंडों से हमला

हरियाणा के पलवल में कैंप थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया। बदमाशों ने दिनदहाड़े एक कारोबारी को रेलवे फाटक के पास घेरकर हथौड़ों, डंडों और कट्टे से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब वारदात में इस्तेमाल हथियार, गाड़ी और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बसंत विहार कॉलोनी निवासी सिकंदर डागर ने कैंप थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। सिकंदर ने बताया कि बस अड्डा क्षेत्र में 'डागर ट्रेलर्स' के नाम से उसकी दुकान है। 19 मई की सुबह करीब पौने आठ बजे वह अपनी गाड़ी से दुकान जा रहा था। इसी दौरान रेलवे फाटक के पास एक स्विफ्ट कार ने उसकी गाड़ी रोक ली। कार से तीन-चार युवक नीचे उतरे, जबकि स्कूटी पर सवार दो अन्य युवक भी मौके पर पहुंच गए। शिकायतकर्ता के अनुसार सभी युवकों ने अपने चेहरे कपड़े से ढंके हुए थे। आरोपियों ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया।

हथौड़े और कट्टे के बल पर पीटा

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि हमलावरों के हाथों में डंडे, हथौड़े और एक युवक के पास कट्टा था। आरोपियों ने उस पर लगातार हमला किया। एक युवक ने उसके सिर पर हथौड़ा मारने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ लगाकर खुद को बचा लिया। मारपीट के दौरान आसपास मौजूद लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई। आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि उसे आगे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस पर आरोपियों को पकड़ने का दबाव बढ़ गया। कैंप थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की।

क्राइम ब्रांच ने चार और आरोपियों को दबोचा

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार की टीम ने जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृष्णा कॉलोनी निवासी परवीन, देवेंद्र उर्फ देवा तथा जोधपुर निवासी बलराम उर्फ बल्लू और हरदेव उर्फ गोली के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया।

दो आरोपियों पर पहले से दर्ज है कई मुकदमे

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। आरोपी बलराम उर्फ बल्लू के खिलाफ जानलेवा हमला और अवैध हथियार रखने सहित सात मामले दर्ज हैं। वहीं हरदेव उर्फ गोली के खिलाफ लूट, हमला और अवैध हथियार रखने के चार मामले पहले से दर्ज बताए गए हैं। जबकि आरोपी परवीन के खिलाफ मारपीट, धमकी और एक्साइज एक्ट के तहत चार केस दर्ज हैं। पुलिस अब देवेंद्र उर्फ देवा के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के पुराने मामलों की फाइलें भी खंगाली जा रही हैं।

हथियार और फरार आरोपियों की तलाश जारी

डीएसपी क्राइम अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल हथियार और गाड़ी बरामद की जाएगी। साथ ही घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया विवादों को लेकर हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया विवादों को कानून हाथ में लेकर नहीं सुलझाएं।

रिपोर्ट- सरसमल

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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