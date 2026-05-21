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मानेसर निगम में मेयर पति की चेकिंग पर हंगामा, आज से घरों से नहीं उठेगा कूड़ा

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, कृष्ण कुमार, गुरुग्राम
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नगर निगम मानेसर में मेयर पति द्वारा नियमों के खिलाफ जाकर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की जांच करने पर विवाद बढ़ गया है। संबंधित एजेंसी ने गुरुवार से काम बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था ठप होने का संकट पैदा हो गया है।

मानेसर निगम में मेयर पति की चेकिंग पर हंगामा, आज से घरों से नहीं उठेगा कूड़ा

नगर निगम मानेसर में घरों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की जांच को लेकर मेयर पति के हंगामे के बाद विवाद गहरा गया है। नियमों को ताक पर रखकर की गई इस जांच और कर्मचारियों को डराने-धमकाने के आरोपों के बाद कूड़ा उठाने वाली एजेंसी ने मानेसर निगम क्षेत्र में काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। एजेंसी ने निगम प्रशासन को ई-मेल भेजकर साफ कर दिया है कि गुरुवार से शहर के घरों से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा।

हंगामे के बाद बुलानी पड़ी पुलिस

इस घटनाक्रम के दौरान मौके पर भारी हंगामा खड़ा हो गया, जिसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से तुरंत पुलिस को बुलाना पड़ा। इस पूरे संवेदनशील मामले को लेकर मेयर और निगम के उच्च अधिकारियों ने फिलहाल पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है।

गाड़ियों में जबरन कमियां निकालने का आरोप

विवाद उस समय शुरू हुआ जब मेयर पति नगर निगम के वाहनों और कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के काम की जांच करने पहुंच गए। एजेंसी का दावा है कि उन्होंने अपने सभी वाहन मौके पर दिखा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों में जबरन कमियां निकाली गईं। इस दौरान वहां मौजूद सफाई कर्मचारियों को डराया-धमकाया गया।

मेयर पति को जांच करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं

नियमों के अनुसार, मेयर पति को निगम के किसी भी कार्य या सरकारी वाहनों की आधिकारिक जांच करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस गैर-कानूनी हस्तक्षेप और दुर्व्यवहार से नाराज होकर एजेंसी ने काम बंद करने का कड़ा फैसला लिया है। इससे शहर की सफाई व्यवस्था चरमराने का खतरा पैदा हो गया है।

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नियमों का सीधा उल्लंघन

नगर निगम के प्रशासनिक नियमों के तहत केवल निगम अधिकारी या मनोनीत पार्षद ही व्यवस्था की जांच कर सकते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि के परिजन या पति को सरकारी कार्यों में दखल देने का अधिकार नहीं है। मेयर पति द्वारा वाहनों की जांच किए जाने को सरकारी नियमों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है।

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एजेंसी ने भेजा ई-मेल, शहर में संकट

हंगामा और विवाद बढ़ता देख कूड़ा उठाने वाली निजी एजेंसी ने बुधवार देर शाम नगर निगम मानेसर के कमिश्नर को एक ई-मेल भेजा। इसमें उन्होंने कर्मचारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए गुरुवार से कूड़ा उठाने का काम पूरी तरह बंद करने की चेतावनी दी है। यदि यह हड़ताल खिंचती है, तो मानेसर के हजारों घरों में कचरे का अंबार लग सकता है। इस मामले को लेकर निगम अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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