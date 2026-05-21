मानेसर निगम में मेयर पति की चेकिंग पर हंगामा, आज से घरों से नहीं उठेगा कूड़ा
नगर निगम मानेसर में मेयर पति द्वारा नियमों के खिलाफ जाकर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की जांच करने पर विवाद बढ़ गया है। संबंधित एजेंसी ने गुरुवार से काम बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था ठप होने का संकट पैदा हो गया है।
नगर निगम मानेसर में घरों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की जांच को लेकर मेयर पति के हंगामे के बाद विवाद गहरा गया है। नियमों को ताक पर रखकर की गई इस जांच और कर्मचारियों को डराने-धमकाने के आरोपों के बाद कूड़ा उठाने वाली एजेंसी ने मानेसर निगम क्षेत्र में काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। एजेंसी ने निगम प्रशासन को ई-मेल भेजकर साफ कर दिया है कि गुरुवार से शहर के घरों से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा।
हंगामे के बाद बुलानी पड़ी पुलिस
इस घटनाक्रम के दौरान मौके पर भारी हंगामा खड़ा हो गया, जिसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से तुरंत पुलिस को बुलाना पड़ा। इस पूरे संवेदनशील मामले को लेकर मेयर और निगम के उच्च अधिकारियों ने फिलहाल पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है।
गाड़ियों में जबरन कमियां निकालने का आरोप
विवाद उस समय शुरू हुआ जब मेयर पति नगर निगम के वाहनों और कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के काम की जांच करने पहुंच गए। एजेंसी का दावा है कि उन्होंने अपने सभी वाहन मौके पर दिखा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों में जबरन कमियां निकाली गईं। इस दौरान वहां मौजूद सफाई कर्मचारियों को डराया-धमकाया गया।
मेयर पति को जांच करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं
नियमों के अनुसार, मेयर पति को निगम के किसी भी कार्य या सरकारी वाहनों की आधिकारिक जांच करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस गैर-कानूनी हस्तक्षेप और दुर्व्यवहार से नाराज होकर एजेंसी ने काम बंद करने का कड़ा फैसला लिया है। इससे शहर की सफाई व्यवस्था चरमराने का खतरा पैदा हो गया है।
नियमों का सीधा उल्लंघन
नगर निगम के प्रशासनिक नियमों के तहत केवल निगम अधिकारी या मनोनीत पार्षद ही व्यवस्था की जांच कर सकते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि के परिजन या पति को सरकारी कार्यों में दखल देने का अधिकार नहीं है। मेयर पति द्वारा वाहनों की जांच किए जाने को सरकारी नियमों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है।
एजेंसी ने भेजा ई-मेल, शहर में संकट
हंगामा और विवाद बढ़ता देख कूड़ा उठाने वाली निजी एजेंसी ने बुधवार देर शाम नगर निगम मानेसर के कमिश्नर को एक ई-मेल भेजा। इसमें उन्होंने कर्मचारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए गुरुवार से कूड़ा उठाने का काम पूरी तरह बंद करने की चेतावनी दी है। यदि यह हड़ताल खिंचती है, तो मानेसर के हजारों घरों में कचरे का अंबार लग सकता है। इस मामले को लेकर निगम अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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