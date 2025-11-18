गुरुग्राम की सोसाइटी में मंदिर तोड़ने पर हंगामा, लोगों ने रोड जाम कर किया हनुमान चालीसा पाठ

संक्षेप: गुरुग्राम सेक्टर-85 स्थित पिरामिड हाइट्स सोसाइटी में सोमवार को भारी हंगामे के बीच धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चला दिया गया। इससे गुस्साए लोगों ने मेन रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस ने जाम लगा रहे लोगों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी तो वह पीछे हट गए।

गुरुग्राम सेक्टर-85 स्थित पिरामिड हाइट्स सोसाइटी में सोमवार को भारी हंगामे के बीच धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चला दिया गया। इससे गुस्साए लोगों ने मेन रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस ने जाम लगा रहे लोगों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी तो वह पीछे हट गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धार्मिक स्थल को हटाकर जमीन का कब्जा बिल्डर को सौंप दिया।

पिरामिड हाइट्स सोसाइटी में दुकानों के लिए आरक्षित जमीन में से करीब 150 वर्ग गज में कुछ लोगों ने करीब चार महीने पहले एक धार्मिक स्थल का निर्माण कर दिया था। इस धार्मिक स्थल को हटाने के लिए बिल्डर और लोग आमने-सामने हो गए थे। जब इस मामले में पुलिस में शिकायत दी गई तो एसीपी, मानेसर ने दोनों पक्षों को तलब किया। दोनों पक्षों को जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने के आदेश जारी किए।

लोगों से धार्मिक स्थल के निर्माण की मंजूरी दिखाने के लिए बोला गया। धार्मिक स्थल के निर्माण की मंजूरी लोगों के पास नहीं थी। इस बीच अवैध रूप से निर्मित इस धार्मिक स्थल के खिलाफ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई कार्यालय में शिकायत पहुंच गई। डीटीपीई की तरफ से बिल्डर को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रिस्टोरेशन आदेश पारित किए। सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में डीटीपीई कार्यालय से एक तोड़फोड़ दस्ता इस सोसाइटी में पहुंच गया। सूचना मिलने पर 25 से 30 लोग इकट्ठे हो गए। इसमें अधिकांश महिलाएं शामिल थीं। इन्होंने इस तोड़फोड़ का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

लोग सड़क पर उतर आए लोगों ने डीटीपीई कार्यालय की टीम को बताया कि इस कॉलोनी में करीब एक हजार परिवार रहते हैं। आसपास कोई धार्मिक स्थल नहीं है। पूजा अर्चना में दिक्कत होती है। ऐसे में इसे नहीं तोड़ा जाए। कुछ लोग तो इसके विरोध में सड़क पर जाम लगाने के लिए पहुंच गए। पुलिस ने समझा-बुझाकर शांत किया। हंगामा कर रहे लोग भी कार्रवाई की चेतावनी पर पीछे हट गए। फिर धार्मिक स्थल को तोड़ दिया गया।