गुरुग्राम की सोसाइटी में मंदिर तोड़ने पर हंगामा, लोगों ने रोड जाम कर किया हनुमान चालीसा पाठ

संक्षेप: गुरुग्राम सेक्टर-85 स्थित पिरामिड हाइट्स सोसाइटी में सोमवार को भारी हंगामे के बीच धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चला दिया गया। इससे गुस्साए लोगों ने मेन रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस ने जाम लगा रहे लोगों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी तो वह पीछे हट गए। 

Tue, 18 Nov 2025 08:08 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, दीपक आहुजा
गुरुग्राम सेक्टर-85 स्थित पिरामिड हाइट्स सोसाइटी में सोमवार को भारी हंगामे के बीच धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चला दिया गया। इससे गुस्साए लोगों ने मेन रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस ने जाम लगा रहे लोगों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी तो वह पीछे हट गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धार्मिक स्थल को हटाकर जमीन का कब्जा बिल्डर को सौंप दिया।

पिरामिड हाइट्स सोसाइटी में दुकानों के लिए आरक्षित जमीन में से करीब 150 वर्ग गज में कुछ लोगों ने करीब चार महीने पहले एक धार्मिक स्थल का निर्माण कर दिया था। इस धार्मिक स्थल को हटाने के लिए बिल्डर और लोग आमने-सामने हो गए थे। जब इस मामले में पुलिस में शिकायत दी गई तो एसीपी, मानेसर ने दोनों पक्षों को तलब किया। दोनों पक्षों को जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने के आदेश जारी किए।

लोगों से धार्मिक स्थल के निर्माण की मंजूरी दिखाने के लिए बोला गया। धार्मिक स्थल के निर्माण की मंजूरी लोगों के पास नहीं थी। इस बीच अवैध रूप से निर्मित इस धार्मिक स्थल के खिलाफ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई कार्यालय में शिकायत पहुंच गई। डीटीपीई की तरफ से बिल्डर को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रिस्टोरेशन आदेश पारित किए। सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में डीटीपीई कार्यालय से एक तोड़फोड़ दस्ता इस सोसाइटी में पहुंच गया। सूचना मिलने पर 25 से 30 लोग इकट्ठे हो गए। इसमें अधिकांश महिलाएं शामिल थीं। इन्होंने इस तोड़फोड़ का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

लोग सड़क पर उतर आए

लोगों ने डीटीपीई कार्यालय की टीम को बताया कि इस कॉलोनी में करीब एक हजार परिवार रहते हैं। आसपास कोई धार्मिक स्थल नहीं है। पूजा अर्चना में दिक्कत होती है। ऐसे में इसे नहीं तोड़ा जाए। कुछ लोग तो इसके विरोध में सड़क पर जाम लगाने के लिए पहुंच गए। पुलिस ने समझा-बुझाकर शांत किया। हंगामा कर रहे लोग भी कार्रवाई की चेतावनी पर पीछे हट गए। फिर धार्मिक स्थल को तोड़ दिया गया।

नहीं ली गई थी मंजूरी

बिल्डर की रखरखाव एजेंसी के योगेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध रूप से यह धार्मिक स्थल बनाया गया था। इसको तोड़ने पहुंची टीम का लोगों ने विरोध किया था। डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि बिना मंजूरी के सोसाइटी परिसर में किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्थल बनाने की शिकायत मिली थी। इसे हटा दिया है। किसी भी तरह का निर्माण करने से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य है।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
