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दिल्ली विधानसभा में हंगामा; AAP के 8 विधायकों को मार्शलों ने निकाला, चावल फेंकने के आरोप

By Krishna Bihari Singh
पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली विधानसभा में हंगामा करने पर अध्यक्ष ने AAP के 8 विधायकों को मार्शलों से बाहर निकाला। मंत्री सिरसा ने आरोप लगाया कि AAP विधायक कुलदीप कुमार ने सदस्यों पर चावल फेंके। अध्यक्ष ने इसे अनुचित व्यवहार बताया।

दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को हंगामा करने के आरोप को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने AAP के 8 विधायकों को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर करा दिया। AAP विधायकों ने चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए चर्चा की मांग की थी। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोपों को निराधार करार देते हुए आरोप लगाया कि विधायक कुलदीप कुमार ने विधानसभा सदस्यों और अधिकारियों पर चावल फेंके। उन्होंने आप विधायक के इस आचरण को सदन की अवमानना बताया। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के आचरण को 'अनुचित' करार दिया। उन्होंने कहा कि सदन में ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है।

चावल घोटाले का आरोप

बताया जाता है कि भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा जैसे ही शुरू हुई आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करनी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के विधायक खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के इस्तीफे की मांग करने लगे। वहीं खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ऐसे आरोप निराधार हैं। उन्होंने बेबुनियाद आरोप को लेकर AAP के खिलाफ मानहानि का केस करने की चेतावनी दी।

सिरसा ने खारिए किए आरोप

खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सदन में आम आदमी पार्टी के सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमने कोई चावल नहीं खरीदा या बेचा। हमारे पास एक कंपनी का प्रतिनिधित्व था। मैंने केवल 'नियमों के अनुसार विचार किया जा सकता है' लिखा था। विपक्ष के पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है। मैं मानहानि के मामले में आम आदमी पार्टी को अदालत तक ले जाऊंगा।

AAP विधायक ने अधिकारियों की ओर कुछ फेंका

इसी बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने सदन में मौजूद अधिकारियों की ओर कुछ फेंका है। इस पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मार्शलों से आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों को सदन से बाहर ले जाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इन विधायकों का आचरण 'अनुचित' है। सदन में ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कुलदीप कुमार को एक साल तक प्रतिबंधित करने की मांग

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि विपक्ष का यह रवैया बहुत गैर-जिम्मेदाराना है। विपक्ष ने बीते 3 दिनों से लगातार सत्र को बाधित करने की कोशिश की है। भाजपा विधायक अजय महावर ने अध्यक्ष गुप्ता से गुजारिश की कि आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को उनके आचरण के लिए पूरे एक साल के लिए विधानसभा से प्रतिबंधित किया जाए।

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चावल की बोरियों के साथ प्रदर्शन

आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मंगलवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन दिल्ली विधानसभा परिसर में चावल की बोरियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। AAP विधायकों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए सब्सिडी वाला चावल हरियाणा की एक निजी कंपनी को बेच दिया है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने गरीबों के चावल की कालाबाजारी निजी कंपनी को कर दी है।

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सिरसा ने दी मानहानि का केस करने की चेतावनी

वहीं खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिरसा ने सौरभ भारद्वाज और अन्य AAP नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल करने की चेतावनी दी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को आरोप वापस लेने और सार्वजनिक माफीनामा जारी करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी। उन्होंने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ऐसा नहीं तो वे उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करेंगे।

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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