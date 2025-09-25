Hindi Newsएनसीआर NewsUP trade show greater noida traffic diversion today pm modi cm yogi visit
नोएडा वाले ध्यान दें! आज कई रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
आज ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके कारण शहर के कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। लोगों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है और आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाThu, 25 Sep 2025 06:39 AM
ग्रेटर नोएडा में आज से यूपी ट्रेड शो का शुभारंभ हो रहा है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए गुरुवार को कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। वहीं, मुख्यमंत्री गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय से सड़क मार्ग से एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। आयोजन के कारण गुरुवार को रास्तों में बदलाव किया गया है।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल की तरफ जाने के दौरान 10 मिनट पहले ट्रैफिक रोका जाएगा। दिल्ली से कई मंत्री कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। कई अन्य रास्तों में ट्रैफिक में बदलाव होगा। आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर फोन कर सकते हैं।
यहां ट्रैफिक डायवर्ट
- चिल्ला बॉर्डर से नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे होते हुए ग्रेनो जाने वाले वाहनों को सेक्टर-14ए फ्लाईओवर से सेक्टर-1 गोलचक्कर, सेक्टर-15 के सामने से होते हुए निकाला जाएगा। वाहन चालक डीएससी रोड होते हुए गंतव्य को जा सकते हैं
- डीएनडी से आकर नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहनों को रजनीगंधा चौराहे से होते हुए निकाला जाएगा। यहां से एमपी वन व डीएससी रोड होते हुए जा सकते हैं।
- कालिंदी कुंज बॉर्डर से आकर नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहनों को महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-37 की ओर निकाला जाएगा यहां से एमपी तीन व डीएससी मार्ग होते हुए जा सकेंगे।
- सेक्टर-37 से नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहनों को सेक्टर-44 गोलचक्कर से डबल सर्विस रोड पर डायवर्ट किया जाएगा। सर्विस रोड से डीएससी रोड की ओर जाकर अलग-अलग स्थानों की तरफ जा सकेंगे।
- आगरा से नोएडा की ओर आने वाले वाहनों को जेवर टोल से आगे कस्बा जेवर की ओर उतारा जाएगा। यहां साबौता अंडरपास से खुर्जा बाईपास पास होते हुए जहांगीरपुर की ओर से होते हुए भेजा जाएगा।
- परी चौक से नोएडा की ओर आने वाले वाहनों को सूरजपुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
