UP trade show greater noida traffic diversion today pm modi cm yogi visit

नोएडा वाले ध्यान दें! आज कई रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

आज ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके कारण शहर के कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। लोगों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है और आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।