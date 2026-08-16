रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने जाने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी रोडवेज ने अपनी बसों में बहनों को 27 से 29 अगस्त तक 3 दिन मुफ्त सफर की सविधा देने का ऐलान किया है।

यूपी रोडवेज की बसों में महिलाओं को रक्षाबंधन पर 3 दिन मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त सफर का तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार भी बहनों को रोडवेज की बसों में सफर करने के लिए तीन दिन किराया नहीं देना होगा। महिलाओं को यात्रा के दौरान परेशानी न हो इसके लिए बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे।

रक्षाबंधन पर महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने के कारण सामान्य दिनों की तुलना में बस अड्डों पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। इसके चलते परिवहन निगम ने सभी ड्राइवरों और कंडक्टरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। बताया जा रहा है कि करीब छह दिन तक ड्राइवरों और कंडक्टरों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। इससे यातायात सुगम रहेगा।

गाजियाबाद के कौशांबी डिपो से बड़ी संख्या में महिलाएं मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़ और आसपास के अन्य शहरों के लिए यात्रा करती हैं। खासकर रक्षाबंधन से एक दिन पहले और त्योहार वाले दिन सुबह से ही बस अड्डों पर भीड़ बढ़ने लगती है। महिला यात्रियों की सुविधा के लिए 250 अतिरिक्त बसों के बराबर फेरे बढ़ाए जाएंगे। अतिरिक्त बसों का संचालन 26 अगस्त से 31 अगस्त तक किया जाएगा।

इन रूटों पर बढ़ाए जाएंगे बसों के फेरे लखनऊ : 30 फेरे

बरेली : 40 फेरे

हल्द्वानी : 10 फेरे

बदायूं : 70 फेरे

मैनपुरी : 44 फेरे

कानपुर : 16 फेरे

एटा-अलीगढ़ : 40 फेरे

महिलाओं को 27 अगस्त से सुविधा मिलेगी रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को रोडवेज बसों में तीन दिन तक निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके तहत बहनें 27 अगस्त को भाई के पास जाने के लिए रवाना हो सकेंगी। 28 अगस्त को भाई को राखी बांधेगी और 29 अगस्त को निशुल्क सफर कर वापस अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगी। महिलाओं को शून्य रुपये का टिकट दिया जारी किया जाएगा।

के.एन चौधरी, क्षेत्रीय प्रबंधक, कौशांबी डिपो, ''रक्षा बंधन के लिए 6 दिन बसों से अतिरिक्त फेरे लगवाए जाएंगे। इसके साथ ही महिला यात्रियों से बस में सफर करने पर उनसे किराया नहीं वसूला जाएगा।''