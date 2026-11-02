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UP में दिवाली और छठ पर इन जिलों के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें, यहां चेक करें अपने शहर

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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दिवाली और छठ पर घर जाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूपी रोडवेज की 300 बसें गाजियाबाद रीजन के 7 डिपो से यात्रियों की सहूलियत के लिए कई जिलों में अतिरिक्त फेरे लगाएंगी।

UP Roadways buses on road,
यूपी रोडवेज बस

गाजियाबाद में दीपावली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रोडवेज बसों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। यूपी रोडवेज ने इसके लिए 300 बसों के अतिरिक्त फेरे लगवाने की तैयारी की है। इससे यात्रियों को मेरठ, बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़ समेत अन्य शहरों को जाने के लिए समय से बस मिल सकेंगी।

दीपावली पर अपने घर जाने के लिए कौशांबी डिपो से बड़ी संख्या में यात्री रवाना होते हैं। त्योहार के समय यात्रियों के बस के लिए अधिक समय इंतजार न करना पड़े और बसों की कमी से न जूझना पड़े, इसके लिए परिवहन निगम विभिन्न रूट पर बसों के फेरे बढ़ाएगा।

गाजियाबाद रीजन के 7 डिपो से चलाई जाएंगी 300 और बसें

परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक केएन चौधरी ने बताया कि परिवहन निगम ने 5 नवंबर से 300 अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की है। गाजियाबाद रीजन के सात डिपो से इन बसों का संचालन किया जाएगा। बसें आनंद विहार और कौशांबी बस अड्डे से यात्रियों की भीड़ के अनुसार रवाना होंगी।

यूपी के इन रूटों पर चलेंगी बसें

दिल्ली से लखनऊ, बरेली, हरदोई, आजमगढ़, सोनौली, बदायूं, मैनपुरी, कानपुर और एटा-अलीगढ़ मार्ग पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इनमें 243 साधारण, 55 जनरथ और एसी शताब्दी व दो हाई एंड बसें शामिल हैं। सबसे अधिक 70 बसें बदायूं मार्ग पर लगाई जाएंगी। बसों के संचालन और निगरानी के लिए 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा लाल कुआं, मोहन नगर चौराहा और सेक्टर 62 पर बसों को रोककर चलाने के लिए कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी।

अस्थायी सहायता केंद्र बनाया जाएगा

यात्रियों की सुविधा के लिए कौशांबी बस डिपो पर अस्थायी सहायता केंद्र बनाया जाएगा। यहां तीन शिफ्ट में छह कर्मचारियों की तैनाती होगी। कर्मचारी यात्रियों को बसों के रूट, समय-सारिणी, उपलब्धता और गंतव्य से संबंधित जानकारी देंगे। त्योहार पर बस अड्डे पहुंचने वाले यात्रियों को बस खोजने और सही रूट की जानकारी लेने में परेशानी नहीं होगी। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को बसों से संबंधित जानकारी देने के साथ जरूरी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

त्योहार पर बसों में गूंजेंगे भजन और लोकगीत

दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों के सफर को खुशनुमा बनाने के लिए परिवहन निगम की बसों में भजन और लोकगीत बजाए जाएंगे। बसों में धार्मिक और पारंपरिक गीतों के माध्यम से यात्रियों को त्योहारों का एहसास कराया जाएगा। खासतौर पर दिवाली और छठ से जुड़े लोकगीतों को प्राथमिकता दी जाएगी। लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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