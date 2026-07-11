नोएडा में यूपी रोडवेज डिपो बनेगा ISBT, हिमाचल-राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए 24 घंटे चलेंगी बसें

नोएडा में रहने और नौकरी करने वाले विभिन्न राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें ट्रेन में सीट पाने के लिए महीनों पहले से रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं रहेगी। यूपी रोडवेज नोएडा डिपो से कई राज्यों के लिए बस सर्विस शुरू करने जा रहा है।

नोएडा रोडवेज बस डिपो से यात्रियों को अंतरराज्यीय बस सुविधा मिलेगी। यहां से हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के लिए बसें चलेंगी। इससे यात्रियों को दिल्ली के आनंद विहार या कश्मीरी गेट जाने की जरूरत नहीं होगी। बसों की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर अत्याधुनिक और हाईटेक बनाने की मंजूरी दी है। इसमें नोएडा बस डिपो भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। इन नए प्रीमियम बस अड्डों का कायाकल्प अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा।

यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं यात्रियों को बस टर्मिनल पर निम्नलिखित आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। परिसर के भीतर ही मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, फूड कोर्ट, रेस्तरां और बड़े शॉपिंग मॉल विकसित किए जाएंगे। यात्रियों के लिए वीआईपी लाउंज, वातानुकूलित, प्रतीक्षालय, साफ-सुथरे शौचालय और लिफ्ट-एस्केलेटर की व्यवस्था होगी। जरूरत पड़ने पर ठहरने के लिए होटल और वाहनों के लिए बड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ यहां से तमाम राज्यों के लिए बसों की सुविधा शुरू होगी।

यूपी रोडवेज का सभी राज्यों के परिवहन निगम से करार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि नोएडा डिपो को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का लगभग सभी राज्यों के परिवहन निगम से करार है। यही कारण है गाजियाबाद, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के डिपो से कई राज्यों के लिए बसें चलती हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए आने वाले समय में नोएडा डिपो से भी सुविधाओं में विस्तार होगा। कुछ नए रूट शुरू किए जाएंगे।

अभी यूपी और उत्तराखंड के लिए सेवा नोएडा डिपो से फिलहाल सिर्फ यूपी और उत्तराखंड के शहरों के लिए बसें चलती हैं। उत्तराखंड के शहरों में हरिद्वार, देहरादून और कोटद्वार के लिए बस सुविधा उपलब्ध है।