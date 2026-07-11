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काम की बात: नोएडा में यूपी रोडवेज डिपो बनेगा ISBT, हिमाचल-राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए 24 घंटे चलेंगी बसें

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा में रहने और नौकरी करने वाले विभिन्न राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें ट्रेन में सीट पाने के लिए महीनों पहले से रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं रहेगी। यूपी रोडवेज नोएडा डिपो से कई राज्यों के लिए बस सर्विस शुरू करने जा रहा है।

नोएडा में यूपी रोडवेज डिपो बनेगा ISBT, हिमाचल-राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए 24 घंटे चलेंगी बसें

नोएडा रोडवेज बस डिपो से यात्रियों को अंतरराज्यीय बस सुविधा मिलेगी। यहां से हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के लिए बसें चलेंगी। इससे यात्रियों को दिल्ली के आनंद विहार या कश्मीरी गेट जाने की जरूरत नहीं होगी। बसों की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर अत्याधुनिक और हाईटेक बनाने की मंजूरी दी है। इसमें नोएडा बस डिपो भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। इन नए प्रीमियम बस अड्डों का कायाकल्प अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा।

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यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

यात्रियों को बस टर्मिनल पर निम्नलिखित आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। परिसर के भीतर ही मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, फूड कोर्ट, रेस्तरां और बड़े शॉपिंग मॉल विकसित किए जाएंगे। यात्रियों के लिए वीआईपी लाउंज, वातानुकूलित, प्रतीक्षालय, साफ-सुथरे शौचालय और लिफ्ट-एस्केलेटर की व्यवस्था होगी। जरूरत पड़ने पर ठहरने के लिए होटल और वाहनों के लिए बड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ यहां से तमाम राज्यों के लिए बसों की सुविधा शुरू होगी।

यूपी रोडवेज का सभी राज्यों के परिवहन निगम से करार

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि नोएडा डिपो को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का लगभग सभी राज्यों के परिवहन निगम से करार है। यही कारण है गाजियाबाद, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के डिपो से कई राज्यों के लिए बसें चलती हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए आने वाले समय में नोएडा डिपो से भी सुविधाओं में विस्तार होगा। कुछ नए रूट शुरू किए जाएंगे।

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अभी यूपी और उत्तराखंड के लिए सेवा

नोएडा डिपो से फिलहाल सिर्फ यूपी और उत्तराखंड के शहरों के लिए बसें चलती हैं। उत्तराखंड के शहरों में हरिद्वार, देहरादून और कोटद्वार के लिए बस सुविधा उपलब्ध है।

नोएडा और ग्रेनो डिपो में 305 बसें

नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में 305 बसें हैं। सभी साधारण और सीएनजी से चलने वाली बसें हैं। दोनों ही डिपो की अपनी एसी बसें नहीं हैं। हालांकि, अन्य डिपो की एसी और इलेक्ट्रिक बसें नोएडा डिपो होकर निकलती हैं। डिपो से जिन शहरों के लिए बसों की सुविधा है, उनमें आगरा, मथुरा, एटा, कासगंज, बदायूं, हाथरस, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, नजीबाबाद, बिजनौर, शिकोहाबाद आदि हैं। नोएडा डिपो से करीब दस साल पहले जनरथ वातानुकूलित बसें चलती थीं। घाटे का हवाला देकर बाद में इनको बंद कर दिया गया।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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