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नोएडा में बवाल; अफवाह फैलाने वालों पर ऐक्शन, दो हैंडल के खिलाफ केस

Apr 13, 2026 04:58 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा/लखनऊ
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नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सोमवार को श्रमिकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसमें तोड़फोड़ और आगजनी हुई। पुलिस ने स्थिति काबू में की और स्पष्ट किया कि कोई गोलीबारी नहीं हुई है। 

नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। फेज-2 और सेक्टर-60 जैसे इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। यही नहीं वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। बवाल के कारण दिल्ली-नोएडा सीमा पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया और हजारों यात्री फंस गए। यूपी पुलिस ने स्पष्ट किया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया और कोई गोलीबारी नहीं की गई। इस बीच पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले दो सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

2 सोशल मीडिया हैंडल्स पर FIR

यूपी पुलिस ने बताया कि वह नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन को लेकर अफवाहें फैलाने वाले 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है। नोएडा पुलिस ने 2 सोशल मीडिया हैंडल्स (इलियास और अंशुल तिवारी) को जोड़ कर दिए अपने बयान में बताया कि कुछ हैंडल्स की ओर से फेक खबर फैलाई जा रही है कि पुलिस की फायरिंग में 14 लोग मारे गए हैं जबकि 32 लोग घायल हुए हैं। अब पुलिस की ओर से 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ना फैलाएं गलत जानकारी

पुलिस ने अपने बयान में कहा कि नोएडा में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए जिनको कथित तौर पर राज्य के बाहर के तत्वों ने उकसाया था लेकिन केवल एक जगह पर हिंसा हुई जिसे कम से कम बल का इस्तेमाल करके काबू में कर लिया गया। पुलिस ने साफ किया कि घटना के दौरान कोई गोलीबारी नहीं हुई। ऐसे में लोगों से आग्रह है कि वे गलत जानकारी ना फैलाएं। पुलिस ने आगे कहा कि जो लोग झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी फैला रहे हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उन पर ऐक्शन लिया जा रहा है।

बवाल से भारी जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें

पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को फेज-2 और सेक्टर-60 में वाहनों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। हंगामे की वजह से दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सेक्टर-62, सेक्टर-84 और नेशनल हाईवे-9 पर भी मजदूरों ने प्रदर्शन किया। हिंसा के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। पूरे औद्योगिक क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह कि हिंसा प्रशासन की ओर से श्रमिकों के हक में लिए गए फैसलों के अगले दिन हुई है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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