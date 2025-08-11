UP police constable arrested in bike theft in Delhi, became thief due to gambling addiction यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल दिल्ली में बाइक चुराते हुए गिरफ्तार, जुए की लत में बना चोर, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsUP police constable arrested in bike theft in Delhi, became thief due to gambling addiction

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल दिल्ली में बाइक चुराते हुए गिरफ्तार, जुए की लत में बना चोर

दिल्ली के प्रीत विहार थाना पुलिस ने यूपी पुलिस के एक कॉन्स्टेबल को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बड़ौत, बागपत के रहने वाले 27 वर्षीय मोहसिन के रूप में हुई है।  

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 08:55 AM
share Share
Follow Us on
यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल दिल्ली में बाइक चुराते हुए गिरफ्तार, जुए की लत में बना चोर

दिल्ली के प्रीत विहार थाना पुलिस ने यूपी पुलिस के एक कॉन्स्टेबल को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बड़ौत, बागपत निवासी 27 वर्षीय मोहसिन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी कॉन्स्टेबल को जुए की लत है, जिसके चलते उसने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। पकड़ गया आरोपी 2019 में यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। फिलहाल वह 44वीं बटालियन पीएसी, मेरठ में तैनात था।

सोशल मीडिया के जरिए बेचता था चोरी की बाइक

पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि मंगलवार रात गश्त के दौरान गुप्त सूचना पर आरोपी मोहसिन को राजधानी एंक्लेव के पास पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से चोरी की बाइक और दो मास्टर चाबियां मिलीं। पहचान सत्यापित करने और कड़ाई से पूछताछ करने पर मोहसिन ने खुलासा किया कि वह जुए में काफी पैसे हारने के बाद कर्ज में डूब गया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने बाइकों की चोरी शुरू की और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बेचता था।

बाइक चुराने को छुट्टी लेकर आता था दिल्ली

मोहसिन ने बताया कि करीब दो महीने पहले भी वह प्रीत विहार इलाके से एक बाइक चोरी कर चुका है। बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए वह छुट्टी लेकर दिल्ली आता था। वह पुलिस से बचने के लिए चोरी की बाइकों के इंजन और चेसिस नंबर बदल देता था। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना यूपी पुलिस की उसकी यूनिट को भेज दी है। फिलहाल पुलिस उसके नेटवर्क और उसके द्वारा चुराई गई अन्य बाइकों का भी पता लगाने में जुटी है।