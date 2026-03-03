Hindustan Hindi News
दिल दहला जा रहा है; ईरान के पास जहाज में फंसा UP का आकाश, केतन का 5 दिन से अता-पता नहीं

Mar 03, 2026 04:00 pm IST
गाजियाबाद के एक मर्जेंट नेवी का परिवार से पांच दिन से संपर्क नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ नोएडा में पढ़ने वाले मिडिल ईस्ट के कई स्टूडेंट अपने पर परिजनों के लिए चिंतित हैं।

ईरान में अमेरिका और इजरायल की बरसती मिसाइलों के बीच यूपी के बुलंदशहर का एक युवक वहां समुद्री जहाज में फंसा हुआ है। उन्होंने अपना दर्द व्हाट्सऐप पर चाचा से साझा करते हुए कहा कि थोड़ी-थोड़ी देर में मिसाइलों की तेज आवाज से दिल दहल जा रहा। वहीं, गाजियाबाद के एक मर्जेंट नेवी का परिवार से पांच दिन से संपर्क नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ नोएडा में पढ़ने वाले मिडिल ईस्ट के कई स्टूडेंट अपने पर परिजनों के लिए चिंतित हैं।

ईरान में फंसे आकाश चौधरी ने क्या बताया

बुलंदशहर के बिलजीपुर खेड़ा गांव के आकाश चौधरी मर्चेंट नेवी में हैं। सेना में रहे उनके पिता की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। आकाश की ड्यूटी बतौर कर्मचारी पानी के जहाज पर है। करीब 15 दिन पहले जहाज दुबई से चला था। जिस दिन अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला शुरू किया, आकाश ईरान के क्षेत्र में ही थे। उनका जहाज वहीं फंस गया।

आकाश ने चाचा को व्हाट्सऐप पर बताया कि आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा। लगातार धमाके की आवाज सुनाई पड़ रही। उनकी कंपनी के तीन जहाज ईरान के समुद्री क्षेत्र में फंसे हुए हैं। कंपनी के अधिकारी भी डरे हुए हैं। वे बोल रहे कि हालात सामान्य होने तक किसी तरह सुरक्षित रहो। आकाश का कहना है कि आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। युवक के मुताबिक ईरान के समुद्री क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क कभी चलता है तो कभी बंद हो जाता है। घर वालों से भी इस कारण ठीक से बात नहीं हो पा रही।

जोरदार धमाका होते ही लोग सदमे में आ गए

आकाश ने बताया कि ऐसा लगता है कि मानो आसमान आग उगल रहा। रात और दिन का फर्क मिट गया है। समुद्र के बीच खड़ा जहाज इस समय उनके लिए घर भी है और कैदखाना भी। युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही रोक दी गई है, जिससे वह और उसके साथी यहीं ठहर गए हैं। युवक ने बताया कि जब पहली बार जोरदार धमाका हुआ तो जहाज पर सवार सभी लोग सदमे में आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला पल क्या लेकर आएगा। हम समुद्र में हैं, लेकिन सुरक्षित होने का भरोसा नहीं है। दिनभर बेचैनी रहती है।

ईरान बनाम इजरायल-अमेरिका युद्ध शुरू होने से गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन स्थित डीएलएफ कॉलोनी में रहने वाले मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता के परिवार की चिंता भी बढ़ चुकी है। तेहरान जेल में बंद केतन से पांच दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद से जानकारी नहीं मिल पा रही। मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता के पिता मुकेश मेहता ने बताया कि केतन जिस शिप पर तैनात थे, उसे 8 दिसंबर को ईरानी नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया था और चालक दल के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया था। लगभग एक महीने बाद उन्हें पता चला कि केतन को तेहरान की जेल में साथियों के साथ रखा गया है। भारतीय दूतावास के प्रयासों से चालक दल के 16 में से आठ सदस्यों को 3 फरवरी को रिहा करवा लिया गया था, लेकिन केतन समेत आठ सदस्य अभी भी जेल में ही बंद हैं। उनके खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है और रिहा भी नहीं किया जा रहा है।

कई रिहा पर युद्ध शुरू होने से केतन फंसा

मुकेश मेहता ने बताया कि पांच दिन पहले ही उनकी केतन से फोन पर बात हुई थी। तब तक भी चालक दल के सदस्यों के खिलाफ किसी तरह कानूनी कार्रवाई नहीं गई थी। पांच दिन से उनका केतन से कोई संपर्क नहीं हो सका है। अब युद्ध शुरू होने से उनकी चिंता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय दूतावास के सहयोग से चालक दल के सदस्यों को जेल से ही उनके परिवारों से बात करने की अनुमति मिली थी। जिसके चलते उनकी अक्सर केतन से बात होती है। केतन की ओर से फोन किया जाता है, लेकिन पांच दिनों से केतन का कोई फोन नहीं आया है। उन्होंने बताया कि चालक दल के आठ सदस्यों की रिहाई के बाद उन्हें जल्द ही केतन के भी रिहा होने की उम्मीद बनी थी, लेकिन अब युद्ध शुरू होने से वह टूटती नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में उनके केस की तारीख भी 12 मार्च लगी है। मुकेश मेहता ने कहा कि सरकार को अपने प्रयास तेज करने चाहिए, जिससे उनके बेटे के साथ चालक दल के अन्य सदस्य भी जल्द ही घर लौट सकें।

परिजनों के लिए टेंशन में स्टूडेंट

ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध से गौतमबुद्ध नगर में पढ़ रहे खाड़ी देशों के छात्रों को अपने परिजनों की चिंता सता रही है। ग्रेनो के नॉलेज पार्क स्थित विभिन्न कॉलेजों में पढ़े रहे खाड़ी देशों के छात्र-छात्राएं बार-बार अपने परिजनों की सलामती का पता कर रहे। ऐसी परिस्थिति में उनका पढ़ना तक मुश्किल हो रहा है। शारदा विश्वविद्यालय में खाड़ी देशों के करीब 50 से अधिक छात्र-छात्राएं हैं। जहां इस समय युद्ध से हालात तनावपूर्ण हैं। छात्र-छात्राएं परिवार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात काफी समय बाद हो पा रही है। कुछ छात्र अपने देश गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद वे वहीं फंस गए।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. अजीत कुमार ने कहा कि इन बच्चों से प्रबंधन संपर्क में है। मेंटर उनकी समस्या जानकर उसकी जानकारी प्रबंधन को दे रहे हैं। सीरियाई देशों के विद्यार्थियों के परिजन से संपर्क करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। ईरान से छात्र मई-जून में वापस लौटेंगे। हालांकि, युद्ध जैसे हालात में उनका वापस आना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

