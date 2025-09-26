‘तीर’ और ‘बाज’ के सटीक वार से बच नहीं सकेंगे दुश्मन, UP ट्रेड शो में लगा इसका मॉडल

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में लखनऊ की एक कंपनी द्वारा प्रदर्शित स्वदेशी, ऑटोमेटिक और बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान 'तीर' के मॉडल ने सबका ध्यान खींचा, जो 500 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के साथ 100 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है।

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में गुरुवार से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज हो गया। पहले ही दिन स्वदेशी लड़ाकू विमान ‘तीर’ और ‘बाज’ ड्रोन की खासियतों ने आकर्षित किया। कंपनी का दावा है कि आधुनिक तकनीक से लैस दोनों हथियारों के सटीक वार से दुश्मन नहीं बच सकेगा।

भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में ही नई तकनीक पर आधारित ऑटोमेटिक लड़ाकू विमान तैयार किए जा रहे हैं। लखनऊ की एक कंपनी ने ट्रेड शो में अपने लड़ाकू विमान का मॉडल प्रदर्शित किया है। कंपनी का दावा है कि यह लड़ाकू विमान बिना पायलट के कंप्यूटर तकनीक पर काम करेगा। कंपनी ने इसका नाम ‘तीर’ रखा है।

एक बार में 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कंपनी के अनुसार, पेट्रोल से चलने वाला यह लड़ाकू विमान एक बार में 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। कंपनी 15 अक्तूबर को आईआईटी कानपुर में इसका ट्रायल करेगी। कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए लड़ाकू विमान की कीमत ज्यादा थी।