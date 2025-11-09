Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsUP govt teachers HRA scam more than 1000 teachers are under probe in ghaziabad
आवासीय भत्ता घोटाला : गाजियाबाद के 1000 से अधिक सरकारी टीचर जांच के घेरे में आए

आवासीय भत्ता घोटाला : गाजियाबाद के 1000 से अधिक सरकारी टीचर जांच के घेरे में आए

संक्षेप: आवासीय भत्ता घोटाले में गाजियाबाद जिले के एक हजार से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएं जांच के घेरे में हैं। जांच के बाद जो भी शिक्षक इसमें संलिप्त पाए जाएंगे,उनसे रिकवरी की जाएगी और साथ ही नियमानुसार कार्रवाई भी होगी।

Sun, 9 Nov 2025 07:52 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

आवासीय भत्ता घोटाले में गाजियाबाद जिले के एक हजार से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएं जांच के घेरे में हैं। जांच के बाद जो भी शिक्षक इसमें संलिप्त पाए जाएंगे,उनसे रिकवरी की जाएगी और साथ ही नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। जांच अधिकारी जिला परियोजना निदेशक प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि शासन स्तर पर शिकायत की गई थी कि जनपद के सरकारी स्कूलों में आवासीय भत्ते में घोटाला किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में तैनात शिक्षकों को भी शहरी आवासीय भत्ता दिया जा रहा है। इसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक भी शामिल हैं। शासन के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी ने उन्हें मामले की जांच सौंपी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राप्त सबूतों के आधार पर पता चला कि शिकायत सही है। अब तक करोड़ों रुपये शहरी भत्ते के नाम पर लिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक महीने पहले बीएसए और लेखाधिकारी को पत्र लिखा था, जिसमें शहरी और ग्रामीण स्कूलों की संख्या, वहां तैनात शिक्षक और उन्हें दिए गए वेतन और भत्ते से संबंधित जानकारी मांगी थी। एक महीने से अधिक बीतने के बाद भी शिक्षा विभाग ने ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया। बगैर जानकारी के जांच आगे नहीं बढ़ सकती। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव का कहना है कि जांच में सहयोग किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जितने भी शिक्षक इसमें शामिल होंगे, उनसे रिकवरी की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अब तक करोड़ों का चूना लगा चुके : बताया जा रहा है कि अवैध रूप से आवासीय भत्ते के भुगतान का यह खेल सालों से चल रहा है। आरोप है कि करीब एक दशक से चल रहे इस खेल में सरकारी खजाने को करोड़ों को चूना लगाया जा चुका है।

ग्रामीण शिक्षकों पर दोगुना भत्ता लेने का आरोप

नियमानुसार शहर की परिधि से आठ किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों में तैनात शिक्षकों को लगभग साढ़े पांच हजार रुपये शहरी आवासीय भत्ता दिया जाता है, जबकि ग्रामीण स्कूलों के शिक्षकों को इससे आधा लगभग ढाई से तीन हजार रुपये आवासीय भत्ते के रूप में मिलते हैं। आरोप है कि कुछ अधिकारी-कर्मचारियों की मिलीभगत से ग्रामीण स्कूलों के शिक्षक शहरी शिक्षकों जितना आवासीय भत्ता ले रहे हैं। कुछ शिक्षक नेताओं का भी इसमें शामिल होने का संदेह है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Up News Uttar Pradesh News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।