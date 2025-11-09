आवासीय भत्ता घोटाला : गाजियाबाद के 1000 से अधिक सरकारी टीचर जांच के घेरे में आए
संक्षेप: आवासीय भत्ता घोटाले में गाजियाबाद जिले के एक हजार से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएं जांच के घेरे में हैं। जांच के बाद जो भी शिक्षक इसमें संलिप्त पाए जाएंगे,उनसे रिकवरी की जाएगी और साथ ही नियमानुसार कार्रवाई भी होगी।
आवासीय भत्ता घोटाले में गाजियाबाद जिले के एक हजार से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएं जांच के घेरे में हैं। जांच के बाद जो भी शिक्षक इसमें संलिप्त पाए जाएंगे,उनसे रिकवरी की जाएगी और साथ ही नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। जांच अधिकारी जिला परियोजना निदेशक प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि शासन स्तर पर शिकायत की गई थी कि जनपद के सरकारी स्कूलों में आवासीय भत्ते में घोटाला किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में तैनात शिक्षकों को भी शहरी आवासीय भत्ता दिया जा रहा है। इसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक भी शामिल हैं। शासन के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी ने उन्हें मामले की जांच सौंपी।
प्राप्त सबूतों के आधार पर पता चला कि शिकायत सही है। अब तक करोड़ों रुपये शहरी भत्ते के नाम पर लिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक महीने पहले बीएसए और लेखाधिकारी को पत्र लिखा था, जिसमें शहरी और ग्रामीण स्कूलों की संख्या, वहां तैनात शिक्षक और उन्हें दिए गए वेतन और भत्ते से संबंधित जानकारी मांगी थी। एक महीने से अधिक बीतने के बाद भी शिक्षा विभाग ने ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया। बगैर जानकारी के जांच आगे नहीं बढ़ सकती। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव का कहना है कि जांच में सहयोग किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जितने भी शिक्षक इसमें शामिल होंगे, उनसे रिकवरी की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अब तक करोड़ों का चूना लगा चुके : बताया जा रहा है कि अवैध रूप से आवासीय भत्ते के भुगतान का यह खेल सालों से चल रहा है। आरोप है कि करीब एक दशक से चल रहे इस खेल में सरकारी खजाने को करोड़ों को चूना लगाया जा चुका है।
ग्रामीण शिक्षकों पर दोगुना भत्ता लेने का आरोप
नियमानुसार शहर की परिधि से आठ किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों में तैनात शिक्षकों को लगभग साढ़े पांच हजार रुपये शहरी आवासीय भत्ता दिया जाता है, जबकि ग्रामीण स्कूलों के शिक्षकों को इससे आधा लगभग ढाई से तीन हजार रुपये आवासीय भत्ते के रूप में मिलते हैं। आरोप है कि कुछ अधिकारी-कर्मचारियों की मिलीभगत से ग्रामीण स्कूलों के शिक्षक शहरी शिक्षकों जितना आवासीय भत्ता ले रहे हैं। कुछ शिक्षक नेताओं का भी इसमें शामिल होने का संदेह है।