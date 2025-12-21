दिल्ली के इस इलाके में यूपी सरकार का ऐक्शन, सील कर दिए 300 घर; क्या थी वजह
दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐक्शन लिया है। सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 300 घरों को सील कर दिया गया है।
दक्षिण दिल्ली की ओखला विधानसभा क्षेत्र के अली गांव में 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सीलिंग अभियान चलाया। यह कार्रवाई अदालत के निर्देश पर सिंचाई विभाग की जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई। इस दौरान 300 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण को सील कर दिया गया।
इस ऐक्शन के बाद स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले अधिकांश घरों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। कॉलोनी के लोगों के मुताबिक मुख्य सड़क पर स्थित कुछ दुकानों को ही नोटिस मिला था, जबकि रिहायशी मकानों को बिना किसी पूर्व सूचना के सील कर दिया गया। इस दौरान करीब 300 रिहायशी मकान और कई दुकानें सील कर दी गईं। GRAP-4 लागू होने के कारण बुलडोजर से तोड़फोड़ नहीं की गई, लेकिन प्रशासन ने मकानों को सील करने का रास्ता अपनाया। कार्रवाई के दौरान बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए, जिससे सैकड़ों परिवार अंधेरे और बिना पीने के पानी के रह गए।
सीलिंग के बाद हालात और भी गंभीर हो गए। घरों पर ताले लगने से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं और उन्हें किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई। मजबूरन लोग अपने ही सील किए गए घरों के बाहर दिसंबर की कड़ाके की ठंड में तिरपाल और अस्थायी टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। इस मानवीय संकट के बीच सबसे ज्यादा परेशान हालात महिलाओं और बच्चों के हैं। एक महिला, जिसके बच्चे को जन्म लिए महज नौ दिन हुए हैं, खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। गर्भवती महिलाएं भी बिना किसी चिकित्सीय सुविधा, भोजन और सुरक्षा के ठंड में रात काट रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक किसी भी सरकारी एजेंसी ने न तो शेल्टर की व्यवस्था की है, न भोजन, पानी या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
यहां रहने वालों का दावा है कि वे पिछले 30 से 40 वर्षों से अली गांव में रह रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट समेत तमाम वैध दस्तावेज मौजूद हैं। इसके अलावा वे नियमित रूप से बिजली और पानी के बिल भी जमा करते रहे हैं। लोगों का सवाल है कि दशकों से बसे घरों को अचानक बिना नोटिस और पुनर्वास के कैसे अवैध घोषित कर दिया गया।