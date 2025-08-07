UP court allows Arvind Kejriwal to renew passport बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकते केजरीवाल, शर्त लगा अदालत ने मानी एक मांग, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट रिन्यू कराने की अनुमति अदालत से मिल गई है। सुलतानपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सशर्त इजाजत दी है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/सुलतानपुर, भाषाThu, 7 Aug 2025 03:09 PM
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट रिन्यू कराने की अनुमति अदालत से मिल गई है। सुलतानपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सशर्त इजाजत दी है। अदालत ने निर्देश दिया कि केजरीवाल को देश छोड़ने से पहले अदालत से इजाजत लेनी होगी।

केजरीवाल के वकील मदन सिंह ने गुरुवार को बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विदेश यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए अदालत में एक याचिका दायर की है।

विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल के पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति इस शर्त पर दी कि उन्हें किसी भी विदेश यात्रा से पहले अदालत को सूचित करना होगा।

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल के खिलाफ अमेठी जिले में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था। वह फिलहाल इस मामले में जमानत पर हैं।