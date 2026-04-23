UP Board 12th Result 2026: नोएडा, ग्रेटर नोएडा-गाजियाबाद के 10-10 टॉपर्स की लिस्ट; किन स्कूलों से हैं
UP Board 12th Result 2026: सीतापुर की शिखा वर्मा ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97.60 फीसदी अंक हांसिल कर टॉप किया है। मगर क्या आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के टॉपर के नाम जानते हैं? नहीं, तो हम बताएंगे इन टॉपर्स के नाम, नंबर और स्कूल की डिटेल।
UP Board 12th Result 2026: जारी हो चुका है। इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 80.38 प्रतिशत रहा। सीतापुर की शिखा वर्मा ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97.60 फीसदी अंक हांसिल कर टॉप किया है। मगर क्या आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के टॉपर के नाम जानते हैं? नहीं, तो हम बताएंगे इन टॉपर्स के नाम, नंबर और स्कूल की डिटेल।
सबसे पहले जिलों के टॉपर को जानिए
गौतमबुद्धनगर में इंटरमीडिएट में हिमांशी शर्मा ने 91.20 प्रतिशत अंकों के साथ जिले में टॉप किया। इन्होंने 500 में से 456 अंक हासिल किए। हिमांशी केसीएस गर्ल्स इंटर कॉलेज सूरजपुर की छात्रा हैं। वहीं अगर गाजियाबाद जिले के टॉपर की बात करें तो टिमोथी मंडल हैं। उन्होंने 500 में से 467 अंक हांसिल किए हैं। टिमोथी महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद के छात्र हैं। अब आगे पढ़िए पूरी लिस्ट।
अब पढ़िए गाजियाबाद टॉपर्स की लिस्ट
1- टिमोथी मंडल
- अंक: 467/500 (93.40%)
- स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
- रोल नंबर: 2265329688
2- विशेष
- अंक: 451/500 (90.20%)
- स्कूल: गवर्नमेंट ऑर्डनेंस फैक्ट्री इंटर कॉलेज, मुरादनगर
- रोल नंबर: 2265320989
3- हिबा फातमा
- अंक: 451/500 (90.20%)
- स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
- रोल नंबर: 2265329857
4- निशु कुमारी
- अंक: 443/500 (88.60%)
- स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
- रोल नंबर: 2265329880
5- अंजलि पुंडीर
- अंक: 441/500 (88.20%)
- स्कूल: जय प्रकाश नारायण सर्वोदया बालिका विद्यालय, निडौरी
- रोल नंबर: 2265338101
6- कार्तिक त्यागी
- अंक: 439/500 (87.80%)
- स्कूल: डॉ. के.एन. मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, मोदीनगर
- रोल नंबर: 2265318519
7- पायल
- अंक: 439/500 (87.80%)
- स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
- रोल नंबर: 2265329884
- 8- पलक त्यागी
- अंक: 437/500 (87.40%)
- स्कूल: जे.एल.एम गर्ल्स इंटर कॉलेज, मुरादनगर
- रोल नंबर: 2265316294
9- अंशिका
- अंक: 437/500 (87.40%)
- स्कूल: जय प्रकाश नारायण सर्वोदया बालिका विद्यालय, निडौरी
- रोल नंबर: 2265338102
10- हर्ष पाल
- अंक: 436/500 (87.20%)
- स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
- रोल नंबर: 2265329633
11- इशरत
- अंक: 435/500 (87.00%)
- स्कूल: निकिता इंटर कॉलेज, कृष्णा विहार भूपुरा
- रोल नंबर: 2265330817
12- समरीन
- अंक: 434/500 (86.80%)
- स्कूल: जे.एल.एम गर्ल्स इंटर कॉलेज, मुरादनगर
- रोल नंबर: 2265316301
13- शिवाजी
- अंक: 433/500 (86.60%)
- स्कूल: डॉ. के.एन. मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, मोदीनगर
- रोल नंबर: 2265318628
14- संजना कुमारी
- अंक: 433/500 (86.60%)
- स्कूल: गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, विजय नगर
- रोल नंबर: 2265320335
ये रही गौतम बुद्ध नगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) के टॉपर्स की लिस्ट
1. हिमांशी शर्मा
- अंक: 456/500 (91.20%)
- स्कूल: के.सी.एस. गर्ल्स इंटर कॉलेज, सूरजपुर
- रोल नंबर: 2265356888
2. गौरंगी
- अंक: 448/500 (89.60%)
- स्कूल: मिहिर भोज गर्ल्स इंटर कॉलेज, दादरी
- रोल नंबर: 2265346604
3. गुरिया कुमार
- अंक: 445/500 (89.00%)
- स्कूल: दयावती मेमोरियल इंटर कॉलेज, दादरी
- रोल नंबर: 2265355606
4. खुशी
- अंक: 444/500 (88.80%)
- स्कूल: के.सी.एस. गर्ल्स इंटर कॉलेज, सूरजपुर
- रोल नंबर: 2265356901
5. गरिमा
- अंक: 443/500 (88.60%)
- स्कूल: सी.एस. इंटर कॉलेज, अकलपुर म्याना
- रोल नंबर: 2265343380
6. साक्षी शर्मा
- अंक: 443/500 (88.60%)
- स्कूल: के.सी.एस. गर्ल्स इंटर कॉलेज, सूरजपुर
- रोल नंबर: 2265356940
7. यश
- अंक: 441/500 (88.20%)
- स्कूल: एम.बी. इंटर कॉलेज, दादरी
- रोल नंबर: 2265340530
8. आदर्श खारी
- अंक: 441/500 (88.20%)
- स्कूल: एस.एस.वी. इंटर कॉलेज, बैदपुरा
- रोल नंबर: 2265344310
9. सोनिया
- अंक: 440/500 (88.00%)
- स्कूल: आदर्श इंटर कॉलेज, प्यावली
- रोल नंबर: 2265358713
10. कनक
- अंक: 437/500 (87.40%)
- स्कूल: एस.जी. पब्लिक इंटर कॉलेज, डेरी मच्छा
- रोल नंबर: 2265348360
11. वंशिका
- अंक: 434/500 (86.80%)
- स्कूल: एसआरएस इंटर कॉलेज, खेड़ा धर्मपुरा
- रोल नंबर: 2265356773
12. प्राची शर्मा
- अंक: 434/500 (86.80%)
- स्कूल: के.सी.एस. गर्ल्स इंटर कॉलेज, सूरजपुर
- रोल नंबर: 2265357039
13. अंशिका सिंह
- अंक: 433/500 (86.60%)
- स्कूल: मिहिर भोज गर्ल्स इंटर कॉलेज, दादरी
- रोल नंबर: 2265346589
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लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें