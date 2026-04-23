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UP Board 10th Result: नोएडा, ग्रेटर नोएडा-गाजियाबाद के 10-10 टॉपर्स; जानें किन स्कूलों से हैं

Apr 23, 2026 06:24 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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UP Board 10th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं में सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। दोनों ने 97.83 फीसदी अंक हासिल किए। मगर क्या आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के टॉपर के नाम जानते हैं? नहीं, तो हम बताएंगे इन टॉपर्स के नाम, नंबर और स्कूल की डिटेल।

UP Board 10th Result: नोएडा, ग्रेटर नोएडा-गाजियाबाद के 10-10 टॉपर्स; जानें किन स्कूलों से हैं

UP Board 10th Result 2026 जारी हो चुका है। इस बार हाईस्कूल परीक्षा का परिणाम 90.42 प्रतिशत रहा। यूपी बोर्ड 10वीं में सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। दोनों ने 97.83 फीसदी अंक हासिल किए। मगर क्या आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के टॉपर के नाम जानते हैं? नहीं, तो हम बताएंगे इन टॉपर्स के नाम, नंबर और स्कूल की डिटेल।

गाजियाबाद में 10वीं बोर्ड के टॉप 3 स्टूडेंट

गाजियाबाद में 10वीं में अयान खान ने 572/600 (95.33%) अंक हासिल कर टॉप किया। वह महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज के छात्र हैं। दूसरे स्थान पर राशिका (551/600) और तीसरे पर स्वाति कुमारी (549/600) रहीं, जो क्रमशः महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज और बीआरएस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लोनी से हैं।

गौतमबुद्धनगर में 10वीं बोर्ड के टॉप 3 स्टूडेंट

वहीं गौतम बुद्ध नगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) में देवेश कुमार ने 566/600 (94.33%) अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। वह सेठ तुलाराम सरस्वती विद्या मंदिर, जेवर के छात्र हैं। दूसरे स्थान पर ऋषिका कुमारी (559/600) रहीं, जो एसबीएस इंटर कॉलेज, रोजा जलालपुर से हैं, जबकि तीसरे स्थान पर हरि ओम (558/600) ने एसआरएस इंटर कॉलेज, खेड़ा धर्मपुरा से टॉप-3 में जगह बनाई।

ये भी पढ़ें:UP Board 12th Result: नोएडा, ग्रेटर नोएडा-गाजियाबाद के 10-10 टॉपर्स की लिस्ट

गाजियाबाद 10वीं टॉपर्स लिस्ट

1- अयान खान

  • अंक: 572/600 (95.33%)
  • स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
  • रोल नंबर: 1260346984

2- राशिका

  • अंक: 551/600 (91.83%)
  • स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
  • रोल नंबर: 1260347209

3- स्वाति कुमारी

  • अंक: 549/600 (91.50%)
  • स्कूल: बीआरएस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंदिरापुरी लोनी
  • रोल नंबर: 1260351888

4- मोहित शर्मा

  • अंक: 548/600 (91.33%)
  • स्कूल: डॉ. के.एन. मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, मोदीनगर
  • रोल नंबर: 1260336340

5- मान्या सिंह

  • अंक: 548/600 (91.33%)
  • स्कूल: गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, विजय नगर
  • रोल नंबर: 1260338137

6- दीपांशी

  • अंक: 548/600 (91.33%)
  • स्कूल: श्री गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
  • रोल नंबर: 1260340570

7- रोशनी कुमारी

  • अंक: 548/600 (91.33%)
  • स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
  • रोल नंबर: 1260347217

9- सत्यम

  • अंक: 548/600 (91.33%)
  • स्कूल: सर्वोदय इंटर कॉलेज, बिहारीपुरा डुंडाहेड़ा
  • रोल नंबर: 1260347881

10- दीक्षा

  • अंक: 548/600 (91.33%)
  • स्कूल: विद्या वैली गर्ल्स इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
  • रोल नंबर: 1260359766

गाजियाबाद 10वीं टॉपर लिस्ट

11- कनक

  • अंक: 546/600 (91.00%)
  • स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
  • रोल नंबर: 1260347162

12- जैनब

  • अंक: 546/600 (91.00%)
  • स्कूल: ज्ञान इंटर कॉलेज, बाग रानाप, लोनी
  • रोल नंबर: 1260353767

13- सौरभ

  • अंक: 545/600 (90.83%)
  • स्कूल: डॉ. के.एन. मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, मोदीनगर
  • रोल नंबर: 1260336468

14- विदुषी नेहरा

  • अंक: 545/600 (90.83%)
  • स्कूल: पुरंग्यानांजलि इंटर कॉलेज, मुरादनगर
  • रोल नंबर: 1260352981

15- दुआ आमिर

  • अंक: 543/600 (90.50%)
  • स्कूल: क्राइस्ट राजा हाई स्कूल, मसूरी
  • रोल नंबर: 1260345692

16- अंशु शर्मा

  • अंक: 543/600 (90.50%)
  • स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
  • रोल नंबर: 1260346970

17- माही

  • अंक: 542/600 (90.33%)
  • स्कूल: सीडीडीपीएस कन्या इंटर कॉलेज, सोंडा
  • रोल नंबर: 1260333628

18- अज़रा

  • अंक: 542/600 (90.33%)
  • स्कूल: जे.एल.एम गर्ल्स इंटर कॉलेज, मुरादनगर
  • रोल नंबर: 1260334087

19- आदित्य सिंह

  • अंक: 542/600 (90.33%)
  • स्कूल: एस.एस.के सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रताप विहार
  • रोल नंबर: 1260344839

20- श्वेता

  • अंक: 542/600 (90.33%)
  • स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
  • रोल नंबर: 1260347234

21- अंजलि

  • अंक: 542/600 (90.33%)
  • स्कूल: राज इंटर कॉलेज, संतोषी विहार लोनी
  • रोल नंबर: 1260347319

22- दिशांत

  • अंक: 540/600 (90.00%)
  • स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
  • रोल नंबर: 1260346997

23- तनवीर

  • अंक: 540/600 (90.00%)
  • स्कूल: पुरंग्यानांजलि इंटर कॉलेज, मुरादनगर
  • रोल नंबर: 1260352928

24- लव शर्मा

  • अंक: 540/600 (90.00%)
  • स्कूल: शांति निकेतन इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
  • रोल नंबर: 1260356971

25- आयेशा

  • अंक: 539/600 (89.83%)
  • स्कूल: महारिषि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजियाबाद
  • रोल नंबर: 1260347114

26- पलक सिंह

  • अंक: 539/600 (89.83%)
  • स्कूल: चौधरी बी.एस. इंटर कॉलेज, अर्थला
  • रोल नंबर: 1260348123

27- दीपांशु तोमर

  • अंक: 539/600 (89.83%)
  • स्कूल: सोफिया इंटर कॉलेज, लोनी
  • रोल नंबर: 1260352333

गौतम बुद्ध नगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) 10वीं टॉपर्स लिस्ट

1- देवेश कुमार

  • अंक: 566/600 (94.33%)
  • स्कूल: सेठ तुलाराम सरस्वती विद्या मंदिर, जेवर
  • रोल नंबर: 1260376400

2- ऋषिका कुमारी

  • अंक: 559/600 (93.17%)
  • स्कूल: एसबीएस इंटर कॉलेज, रोजा जलालपुर
  • रोल नंबर: 1260378960

3- हरि ओम

  • अंक: 558/600 (93.00%)
  • स्कूल: एसआरएस इंटर कॉलेज, खेड़ा धर्मपुरा
  • रोल नंबर: 1260379938

4- पवन सिंह

  • अंक: 558/600 (93.00%)
  • स्कूल: नगर पब्लिक स्कूल, गढ़ी शहदरा
  • रोल नंबर: 1260383589

5- नैतिक भाटी

  • अंक: 557/600 (92.83%)
  • स्कूल: डालचंद शर्मा एम.डी. ज्ञानदीप इंटर कॉलेज, रबूपुरा
  • रोल नंबर: 1260379147

गौतमबुद्ध नगर 10वीं टॉपर लिस्ट

6- कौशल कुमार

  • अंक: 557/600 (92.83%)
  • स्कूल: एसआरएस इंटर कॉलेज, खेड़ा धर्मपुरा
  • रोल नंबर: 1260379950

7- प्रिया

  • अंक: 557/600 (92.83%)
  • स्कूल: गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, होशियारपुर (नोएडा)
  • रोल नंबर: 1260381375

8- शिवानी कुमारी गुप्ता

  • अंक: 556/600 (92.67%)
  • स्कूल: जनता इंटर कॉलेज, रोजा याकूबपुर
  • रोल नंबर: 1260366779

9- किशन

  • अंक: 554/600 (92.33%)
  • स्कूल: राष्ट्रीय एस.एस. इंटर कॉलेज, सदरपुर
  • रोल नंबर: 1260367779

10- हिरेश कुमारी

  • अंक: 554/600 (92.33%)
  • स्कूल: गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, छिजारसी
  • रोल नंबर: 1260378573

11- गीत

  • अंक: 553/600 (92.17%)
  • स्कूल: आई.पी.एच.एस.एस, मंडी श्याम नगर
  • रोल नंबर: 1260367171

12- कन्हा कौशिक

  • अंक: 552/600 (92.00%)
  • स्कूल: विद्या देवी इंटर कॉलेज, मकानपुर खदर
  • रोल नंबर: 1260368330

13- आदित्य

  • अंक: 552/600 (92.00%)
  • स्कूल: अंशु पब्लिक इंटर कॉलेज, दादरी
  • रोल नंबर: 1260369004

13- तुषार यादव

  • अंक: 550/600 (91.67%)
  • स्कूल: एसआरएस इंटर कॉलेज, खेड़ा धर्मपुरा
  • रोल नंबर: 1260380002

14- कशिश

  • अंक: 549/600 (91.50%)
  • स्कूल: जय सिंह पब्लिक स्कूल, आनंदपुर
  • रोल नंबर: 1260382823

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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