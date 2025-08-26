दिवाली-छठ पर यूपी-बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटें अभी से फुल, फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ा

दिवाली एवं छठ पर्व मनाने के लिए यूपी-बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए अधिकतर रेलगाड़ियों में रिजर्वेशन वाली टिकटें खत्म हो चुकी हैं। ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं बन रही हैं। कुछ गाड़ियों में वेटिंग टिकट उपलब्ध भी हैं तो उनके कन्फर्म होने की संभावना न के बराबर है।

दिवाली एवं छठ पर्व मनाने के लिए यूपी-बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए अधिकतर रेलगाड़ियों में रिजर्वेशन वाली टिकटें खत्म हो चुकी हैं। ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं बन रही हैं। कुछ गाड़ियों में वेटिंग टिकट उपलब्ध भी हैं तो उनके कन्फर्म होने की संभावना न के बराबर है। ऐसे में विमान कंपनियों ने भी अपना किराया 17 से 24 अक्टूबर तक लगभग दो से तीन गुना तक कर दिया है।

हर साल दिवाली एवं छठ पर्व के मौके पर दिल्ली से लाखों लोग बिहार, झारखंड, यूपी के विभिन्न शहरों के लिए सफर करते हैं। आगामी 21 अक्टूबर को दिवाली, जबकि 27-28 को छठ पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में 60 दिन पहले रेलगाड़ी के लिए टिकट की बुकिंग सुबह खुलते ही चंद मिनटों में पूरी हो जा रही है। बिहार जाने वाली अधिकांश रेलगाड़ियों में 17 से 24 अक्टूबर तक एक भी सीट नहीं मिल रही है।

बिहार के जयनगर, दरभंगा, पटना आदि के लिए चलने वाली रेलगाड़ियों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रही है। झारखंड जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में भी टिकट का यही हाल है। वाराणसी एवं प्रयागराज जाने वाली कुछ गाड़ियों में 18-19 अक्टूबर की सीट नहीं हैं, लेकिन 20-22 अक्टूबर की कुछ सीटें बची हुई हैं।

विमान कंपनियों ने भी किराया बढ़ा दिया है। दिल्ली से पटना, दरभंगा, गया, आदि रूटों पर विमानों में दो से तीन गुना तक किराया वसूला जा रहा है।

गौरतलब है कि रेलवे की ओर से आवश्यकता पड़ने पर अनारक्षित रेलगाड़ियों का भी परिचालन किया जाएगा। यह गाड़ियां दिवाली एवं छठ के आसपास ही अधिक संख्या में चलाई जाती हैं।