मेरी बेटी ने असहनीय पीड़ा झेली है; SC जाऊंगी, सेंगर की सजा सस्पेंड होने पर उन्नाव रेप पीड़िता की मां

उन्नाव रेप पीड़िता की मां ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में प्रदर्शन करने आई हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने असहनीय पीड़ा झेली है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने हमारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। यह हमारे परिवार के साथ अन्याय है। हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि उस पर पूरा भरोसा है।

Dec 26, 2025 05:51 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन में भाग लेने पहुंची उन्नाव रेप पीड़िता की मां ने कहा कि वह दोषी कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा के निलंबन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन की कार्यकर्ताओं और पीड़िता की मां ने भाजपा से निष्कासित विधायक सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

पीटीआई से बात करते हुए पीड़िता की मां ने कहा कि वह हाई कोर्ट में विरोध प्रदर्शन करने आई हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने असहनीय पीड़ा झेली है। उन्होंने कहा कि वह पूरे हाई कोर्ट को दोषी नहीं ठहरा रही हैं, बल्कि केवल उन दो जजों को दोषी ठहरा रही हैं, जिनके फैसले ने हमारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। पीड़िता की मां ने कहा कि यह हमारे परिवार के साथ अन्याय है। हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है।

दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं। इन पर लिखा था, कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा बरकरार रहे और महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। उन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में बलात्कार को संरक्षण देना बंद करो और गुनहगारों को बचाना बंद करो जैसे नारे भी लगाए।

प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि भाजपा सरकार या अदालत उसे जमानत कैसे दे सकती है? उन्हें उसकी जमानत रद्द करनी होगी। एक अन्य महिला ने कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि अदालती छुट्टियों से ठीक दो दिन पहले जमानत दी गई। यह एक सोची-समझी साजिश है। इस देश के लोग मूर्ख नहीं हैं। कब तक वे हमें धोखा देते रहेंगे। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि उसने एक लड़की का बलात्कार किया और उसके पिता की हत्या कर दी। बलात्कारी को संरक्षण देना बंद करो और पीड़ितों की रक्षा करो।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर को दिसंबर 2019 में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ उनकी अपील के निपटारे तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

अपने आदेश में अदालत ने निर्देश दिया कि भाजपा के पूर्व विधायक पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे। न ही पीड़िता या उसकी मां को धमकी देंगे। साथ ही कहा कि शर्तों का उल्लंघन करने पर उनकी जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी। हालांकि, सेंगर अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहे हैं। उस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है।

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
