मेरी बेटी ने असहनीय पीड़ा झेली है; SC जाऊंगी, सेंगर की सजा सस्पेंड होने पर उन्नाव रेप पीड़िता की मां

संक्षेप: उन्नाव रेप पीड़िता की मां ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में प्रदर्शन करने आई हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने असहनीय पीड़ा झेली है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने हमारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। यह हमारे परिवार के साथ अन्याय है। हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि उस पर पूरा भरोसा है।

दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन में भाग लेने पहुंची उन्नाव रेप पीड़िता की मां ने कहा कि वह दोषी कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा के निलंबन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन की कार्यकर्ताओं और पीड़िता की मां ने भाजपा से निष्कासित विधायक सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

पीटीआई से बात करते हुए पीड़िता की मां ने कहा कि वह हाई कोर्ट में विरोध प्रदर्शन करने आई हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने असहनीय पीड़ा झेली है। उन्होंने कहा कि वह पूरे हाई कोर्ट को दोषी नहीं ठहरा रही हैं, बल्कि केवल उन दो जजों को दोषी ठहरा रही हैं, जिनके फैसले ने हमारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। पीड़िता की मां ने कहा कि यह हमारे परिवार के साथ अन्याय है। हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है।

दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं। इन पर लिखा था, कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा बरकरार रहे और महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। उन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में बलात्कार को संरक्षण देना बंद करो और गुनहगारों को बचाना बंद करो जैसे नारे भी लगाए।

प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि भाजपा सरकार या अदालत उसे जमानत कैसे दे सकती है? उन्हें उसकी जमानत रद्द करनी होगी। एक अन्य महिला ने कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि अदालती छुट्टियों से ठीक दो दिन पहले जमानत दी गई। यह एक सोची-समझी साजिश है। इस देश के लोग मूर्ख नहीं हैं। कब तक वे हमें धोखा देते रहेंगे। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि उसने एक लड़की का बलात्कार किया और उसके पिता की हत्या कर दी। बलात्कारी को संरक्षण देना बंद करो और पीड़ितों की रक्षा करो।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर को दिसंबर 2019 में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ उनकी अपील के निपटारे तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।