उन्नाव कस्टडी डेथ: जयदीप सेंगर की सजा निलंबन की गुहार, दिल्ली HC का क्या रुख?
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव हिरासत मौत मामले में 10 साल की सजा काट रहे जयदीप सिंह सेंगर की स्वास्थ्य कारणों से सजा निलंबन याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव हिरासत में मौत के मामले में दस साल की सजा काट रहे जयदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। जयदीप ने कैंसर की सर्जरी के बाद खराब स्वास्थ्य और एक-तिहाई सजा पूरी करने का हवाला देकर सजा निलंबित करने की मांग की है। वहीं सीबीआई ने जयदीप सिंह सेंगर की ओर से पूर्व में अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने की बात कहकर याचिका का विरोध किया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
दिल्ली HC का रुख, CBI से मांगा जवाब
जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने जयदीप सिंह सेंगर की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। सेंगर ने कैंसर की सर्जरी के बाद स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए सजा निलंबित करने की मांग की है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की। साथ ही जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जयदीप को इलाज के लिए जरूरी सभी दवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
जयदीप सिंह सेंगर की दूसरी याचिका
जयदीप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे ने अदालत को बताया कि सजा निलंबित करने के लिए यह उनकी दूसरी याचिका है। उन्होंने दलील दी कि जयदीप दस साल की कुल सजा की एक-तिहाई अवधि पूरी कर चुके हैं। नए कानून के तहत सजा निलंबित करने के लिए यह अवधि पूरी करना जरूरी है।
सीबीआई ने किया याचिका का विरोध
अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे ने यह भी कहा कि इस मामले में दोषी ठहराए गए 7 लोगों में से 5 को सजा निलंबन का लाभ मिल चुका है, जबकि कुलदीप सिंह सेंगर दस साल की सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं, सीबीआई की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जयदीप ने चिकित्सा आधार पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद समय पर आत्मसमर्पण नहीं किया था।
जेल में जरूरी दवाएं नहीं मिलने की शिकायत
इस पर अदालत ने कहा कि दोषी ने मिली छूट का दुरुपयोग किया था। हालांकि, जयदीप के वकील ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि जिस दिन उनके मामले की सुनवाई होनी थी, उस दिन विशेष पीठ बैठी ही नहीं थी। इस कारण सुनवाई नहीं हो सकी। जयदीप के वकील ने यह भी शिकायत की कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद जेल में उन्हें जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि उनकी कीमत अधिक है। उन्होंने कहा कि परिवार दवाओं का खर्च उठाने के लिए तैयार है।
जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश
इस पर अदालत ने जेल अधिकारियों को सभी जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बता दें कि उन्नाव हिरासत में मौत मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जयदीप सिंह सेंगर, अशोक सिंह भदौरिया, कामता प्रसाद, वीरेंद्र उर्फ बउवा सिंह और विनीत मिश्रा को दोषी ठहराया गया था। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर उम्रकैद की सजा भी काट रहे हैं।
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