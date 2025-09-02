दिल्ली में इन 25 रूटों पर हर दिन दो फेरे लगाएंगी यू-स्पेशल बसें, DTC ने जारी किया शेड्यूल

दिल्ली में डीटीसी की 25 यूनिवर्सिटी स्पेशल बसें हर दिन दो फेरे लगाएंगी। डीटीसी ने इन सभी बसों का टाइम शेड्यूल जारी कर दिया है, ताकि छात्र-छात्राएं जान सकें कि उनके रूट पर बसें किस समय मिलेंगी।

Tue, 2 Sep 2025 08:01 AM

दिल्ली में डीटीसी की यूनिवर्सिटी स्पेशल बसें हर दिन दो फेरे लगाएंगी। पहले चरण में यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं के लिए सड़कों पर उतारी गई 25 बसें अलग-अलग रूटों के अनुसार सुबह 7 से 8 बजे के बीच दौड़नी शुरू हो जाएंगी। सुबह के समय ये बसें अलग-अलग क्षेत्रों से कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की ओर तो शाम 3:30 बजे से यूनिवर्सिटी से दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों की ओर चक्कर लगाएंगी। डीटीसी ने इन सभी बसों का शेड्यूल जारी कर दिया है, ताकि छात्र-छात्राएं जान सकें कि उनके रूट पर बसें किस समय मिलेंगी।

डीटीसी के मुताबिक, इन बसों को एक से लेकर 25 तक रूट नंबर दिए गए हैं। प्रत्येक रूट की बसों का रूट इस तरह से बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को दिल्ली के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से जोड़ा जा सके।

पहले ही दिन से छात्रों को पसंद आ रही : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पांच दिन पहले यू-स्पेशल बस सेवा का शुभारंभ कर इन बसों को हरी झंडी दिखाई थी। ये बसें छात्र-छात्राओं को काफी पसंद आ रही हैं। डीटीसी के अधिकारी ने बताया कि पहले ही दिन से इन बसों में छात्र-छात्राओं की काफी संख्या रही है। यानी लंबे समय बाद दोबारा शुरू हुई यू-स्पेशल बस सेवा उन्हें पसंद आ रही है।

अगले चरण में इन बसों की संख्या बढ़ाने की योजना है। यू-स्पेशल बसों में इस बार रेडियो सिस्टम भी दिया गया है। कम्युनिटी रेडियो पर छात्र अपनी फरमाइश से गीत और शैक्षणिक कार्यकम प्रसारित करा सकेंगे।

इन 25 रूट पर इस वक्त चलेगी बस रूट - सुबह की ट्रिप - वापसी की ट्रिप नरेला से पटेल चेस्ट - 7:20 बजे - 3:00 बजे

नजफगढ़ से अरविंदो कॉलेज - 7:30 बजे - 3:10 बजे

पूर्वांचल हॉस्टल-रामजस कॉलेज - 7:35 बजे - 3:20 बजे

रिठाला मेट्रो स्टेशन-अदिती कॉलेज - 7:40 बजे - 3:30 बजे

महरौली-किरोड़ीमल कॉलेज - 7:40 बजे - 3:40 बजे

मोतीबाग-श्रीराम कॉलेज - 7:50 बजे - 3:50 बजे

राजौरी गार्डन एक्स.-खालसा कॉलेज - 7:50 बजे - 3:50 बजे

पंजाबी बाग-बीएन कॉलेज - 8:00 बजे - 4:00 बजे

शाहदरा टर्मिनल-दौलत राम कॉलेज - 8:05 बजे - 4:10 बजे

विवि आर्ट फैकल्टी- पीजी डीएवी कॉलेज - 8:10 बजे - 4:15 बजे

कटेवाड़ा-हिंदू कॉलेज - 7:10 बजे - 4:05 बजे

वायुसेनाबाद-श्रीराम कॉलेज - 7:35 बजे - 3:30 बजे

रोहिणी से. 16 से भारती महिला कॉलेज - 8:10 बजे - 3:10 बजे

हौजखास मेट्रो स्टेशन-साउथ कैंपस - 8:45 बजे - 3:10 बजे

जहांगीरपुरी मेट्रो-स्वामी शारदानंद कॉलेज - 8:20 बजे - 3:30 बजे

सीआर पार्क-डीयू आर्ट फैकल्टी - 7:45 बजे - 3:30 बजे

द्वारका सेक्टर 3-4 क्रॉसिंग-नॉर्थ कैंपस - 7:40 बजे - 3:00 बजे

नांगलोई-लक्ष्मीबाई कॉलेज - 8:00 बजे - 3:00 बजे

इंद्रपुरी-श्रीराम कॉलेज - 8:10 बजे - 3:00 बजे

समाचार अपार्टमेंट-बापूधाम - 7:50 बजे - 3:00 बजे

शाहदरा-माता सुंदरी कॉलेज - 8:15 बजे - 3:00 बजे

नजफगढ़-मैत्री कॉलेज - 7:00 बजे - 3:10 बजे

शाहदरा-अरविंदो कॉलेज - 7:40 बजे - 3:20 बजे

मयूर विहार फेज-2 से दयाल सिंह कॉलेज - 8:00 बजे - 3:30 बजे