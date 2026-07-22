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मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे दो केंद्रीय मंत्री, की अनशन खत्म करने की अपील

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा दिल्ली के दो अस्पतालों में पहुंचे, जहां उन्होंने सोमवार को प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई में घायल आंदोलनकारियों का हालचाल जाना। इस दौरान नड्डा ने राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा किया।

मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे दो केंद्रीय मंत्री, की अनशन खत्म करने की अपील

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद 24 दिनों से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को मंगलवार शाम को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इसी बीच खबरें हैं कि मेदांता में शिफ्ट करने के कुछ घंटों बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह गुरुग्राम स्थित इस अस्पताल मे पहुंचे, जहां उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस बारे में सूत्र के हवाले से दावा किया।

सूत्र ने PTI को बताया, ‘केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की है।’ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मुलाकात रात करीब 11.30 बजे के आसपास हुई, इस दौरान दोनों मंत्रियों ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। दोनों मंत्रियों ने उनसे शांति के साथ विरोध-प्रदर्शन और भूख हड़ताल खत्म करने की मांग की। वांगचुक से मंत्रियों की इस मुलाकात को सरकार की तरफ से बातचीत की पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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मंगलवार शाम को किया गया मेदांता में शिफ्ट

वांगचुक को कड़ी सुरक्षा के बीच शाम करीब 7:30 बजे एम्बुलेंस से वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल लाया गया। यहां उन्हें इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉ. सुशीला कटारिया की देखरेख में ICU 8 में भर्ती किया गया है।

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दिन में घायल प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे थे नड्डा

इससे पहले दिन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा दिल्ली के दो अस्पतालों में पहुंचे, जहां उन्होंने सोमवार को जंतर-मंतर से संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई में घायल आंदोलनकारियों का हालचाल जाना। इस दौरान नड्डा ने राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा किया।

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पत्नी की अपील पर हाई कोर्ट ने दिया था आदेश

इससे पहले, मुख्य न्यायधीश डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कार्यकर्ता की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की अपील पर वांगचुक को मेदांता अस्पताल में जाने की अनुमति दी। महिला ने उच्च न्यायालय के रविवार के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के अस्पताल में कार्यकर्ता के जारी इलाज में दखल देने और उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।

बता दें कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। जबकि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 6 जून से जंतर-मंतर पर जारी है।

Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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