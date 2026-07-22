मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे दो केंद्रीय मंत्री, की अनशन खत्म करने की अपील
दिन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा दिल्ली के दो अस्पतालों में पहुंचे, जहां उन्होंने सोमवार को प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई में घायल आंदोलनकारियों का हालचाल जाना। इस दौरान नड्डा ने राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा किया।
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद 24 दिनों से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को मंगलवार शाम को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इसी बीच खबरें हैं कि मेदांता में शिफ्ट करने के कुछ घंटों बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह गुरुग्राम स्थित इस अस्पताल मे पहुंचे, जहां उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस बारे में सूत्र के हवाले से दावा किया।
सूत्र ने PTI को बताया, ‘केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की है।’ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मुलाकात रात करीब 11.30 बजे के आसपास हुई, इस दौरान दोनों मंत्रियों ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। दोनों मंत्रियों ने उनसे शांति के साथ विरोध-प्रदर्शन और भूख हड़ताल खत्म करने की मांग की। वांगचुक से मंत्रियों की इस मुलाकात को सरकार की तरफ से बातचीत की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
मंगलवार शाम को किया गया मेदांता में शिफ्ट
वांगचुक को कड़ी सुरक्षा के बीच शाम करीब 7:30 बजे एम्बुलेंस से वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल लाया गया। यहां उन्हें इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉ. सुशीला कटारिया की देखरेख में ICU 8 में भर्ती किया गया है।
दिन में घायल प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे थे नड्डा
इससे पहले दिन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा दिल्ली के दो अस्पतालों में पहुंचे, जहां उन्होंने सोमवार को जंतर-मंतर से संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई में घायल आंदोलनकारियों का हालचाल जाना। इस दौरान नड्डा ने राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा किया।
पत्नी की अपील पर हाई कोर्ट ने दिया था आदेश
इससे पहले, मुख्य न्यायधीश डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कार्यकर्ता की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की अपील पर वांगचुक को मेदांता अस्पताल में जाने की अनुमति दी। महिला ने उच्च न्यायालय के रविवार के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के अस्पताल में कार्यकर्ता के जारी इलाज में दखल देने और उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।
बता दें कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। जबकि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 6 जून से जंतर-मंतर पर जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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