दिल्ली मेट्रो के साथ है इस शख्स का अनूठा रिश्ता, हर बार पहले सफर में होता है साथ; मंत्री ने किया सम्मान
मारवाह ने कहा कि दिल्ली मेट्रो लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है, और उन्होंने सरकार से अपील की कि वे सीनियर अधिकारियों को मेट्रो से सफर करने के लिए बढ़ावा दे, ताकि वे इसकी कार्यक्षमता और सुविधा का खुद अनुभव कर सकें।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो के एक ऐसे उत्साही यात्री को सम्मानित किया, जिन्होंने साल 2002 में शहर में पहली मेट्रो ट्रेन चलने के बाद से अब तक हर कॉरिडोर की पहली ट्रेन में सफर करने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इस अनोखे रिकॉर्डधारी शख्स का नाम अनिल मारवाह है और उन्होंने बीते 24 सालों से लगातार यह परंपरा बनाए रखी है। दिल्ली में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा 24 दिसंबर, 2002 को शुरू हुई थी और इसके बाद से ही पिछले 24 सालों से मारवाह हर नए कॉरिडोर के उद्घाटन पर चलने वाली पहली ट्रेन में सफर करते रहे हैं।
इस मौके पर मरवाह ने साल 2002 में अपनी पहली मेट्रो यात्रा को याद किया और कहा कि मेट्रो की शुरुआत से भारत में शहरी परिवहन में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ और सड़क पर भीड़ भी कम हो गई। उन्होंने कहा कि मेट्रो नेटवर्क के बढ़ने से पहले, यात्रियों को अक्सर बसों के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, जबकि मेट्रो की समय की दक्षता और कुशलता ने लाखों यात्रियों के लिए यात्रा से जुड़े तनाव को कम करने में मदद की है।
'सरकार से की खास अपील'
मारवाह ने कहा कि दिल्ली मेट्रो लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है, और उन्होंने सरकार से सीनियर अधिकारियों को मेट्रो से सफर करने के लिए बढ़ावा देने की अपील की ताकि वे इसकी कार्यक्षमता और सुविधा का खुद अनुभव कर सकें।
केंद्रीय मंत्री ने की समर्पण की सराहना
उधर अनिल मारवाह को सम्मानित करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने उनके समर्पण की सराहना की और कहा कि ऐसी कहानियां मेट्रो प्रणाली के साथ नागरिकों के मजबूत जुड़ाव को दर्शाती हैं। इस दौरान उन्होंने मेट्रो सिस्टम को शहरी परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला शहरी मोबिलिटी समाधान और भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक बताया। इस कार्यक्रम के दौरान साहू ने पिछले एक दशक में पूरे भारत में हुए मेट्रो नेटवर्क के तेजी से विस्तार पर भी प्रकाश डाला।
दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना भारत
उन्होंने कहा कि देश में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क उपलब्ध है, जिसमें 29 शहरों में 1,143 किलोमीटर से ज्यादा का ऑपरेशनल और लगभग 936 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्होंने बताया कि साल 2014 में मेट्रो सेवाएं केवल पांच शहरों में उपलब्ध थीं, जबकि आज लगभग 1.15 करोड़ यात्री प्रतिदिन मेट्रो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल यातायात की भीड़ को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और साफ तथा ज़्यादा सस्टेनेबल शहर बनाने में मदद कर सकता है।
केंद्रीय मंत्री बोले- मुझे सौभाग्य मिला
मारवाह से हुई मुलाकात और उन्हें सम्मानित करने के चुनिंदा फोटोज रेल राज्य मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किए, जिसके साथ उन्होंने लिखा, 'आज नई दिल्ली में, मुझे श्री अनिल मारवाह जी को सम्मानित करने का सौभाग्य मिला, जिनकी 2002 से हर नए खुलने वाले #DelhiMetro कॉरिडोर पर पहली ट्रेन में सवारी करने की अनोखी परंपरा सच में प्रेरणा देने वाली है। इस मौके पर दिल्ली मेट्रो के MD डॉ. विकास कुमार भी मौजूद थे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।