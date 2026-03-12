Hindustan Hindi News
दिल्ली मेट्रो के साथ है इस शख्स का अनूठा रिश्ता, हर बार पहले सफर में होता है साथ; मंत्री ने किया सम्मान

Mar 12, 2026 12:54 am ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो के एक ऐसे उत्साही यात्री को सम्मानित किया, जिन्होंने साल 2002 में शहर में पहली मेट्रो ट्रेन चलने के बाद से अब तक हर कॉरिडोर की पहली ट्रेन में सफर करने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इस अनोखे रिकॉर्डधारी शख्स का नाम अनिल मारवाह है और उन्होंने बीते 24 सालों से लगातार यह परंपरा बनाए रखी है। दिल्ली में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा 24 दिसंबर, 2002 को शुरू हुई थी और इसके बाद से ही पिछले 24 सालों से मारवाह हर नए कॉरिडोर के उद्घाटन पर चलने वाली पहली ट्रेन में सफर करते रहे हैं।

इस मौके पर मरवाह ने साल 2002 में अपनी पहली मेट्रो यात्रा को याद किया और कहा कि मेट्रो की शुरुआत से भारत में शहरी परिवहन में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ और सड़क पर भीड़ भी कम हो गई। उन्होंने कहा कि मेट्रो नेटवर्क के बढ़ने से पहले, यात्रियों को अक्सर बसों के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, जबकि मेट्रो की समय की दक्षता और कुशलता ने लाखों यात्रियों के लिए यात्रा से जुड़े तनाव को कम करने में मदद की है।

'सरकार से की खास अपील'

मारवाह ने कहा कि दिल्ली मेट्रो लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है, और उन्होंने सरकार से सीनियर अधिकारियों को मेट्रो से सफर करने के लिए बढ़ावा देने की अपील की ताकि वे इसकी कार्यक्षमता और सुविधा का खुद अनुभव कर सकें।

केंद्रीय मंत्री ने की समर्पण की सराहना

उधर अनिल मारवाह को सम्मानित करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने उनके समर्पण की सराहना की और कहा कि ऐसी कहानियां मेट्रो प्रणाली के साथ नागरिकों के मजबूत जुड़ाव को दर्शाती हैं। इस दौरान उन्होंने मेट्रो सिस्टम को शहरी परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला शहरी मोबिलिटी समाधान और भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक बताया। इस कार्यक्रम के दौरान साहू ने पिछले एक दशक में पूरे भारत में हुए मेट्रो नेटवर्क के तेजी से विस्तार पर भी प्रकाश डाला।

दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना भारत

उन्होंने कहा कि देश में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क उपलब्ध है, जिसमें 29 शहरों में 1,143 किलोमीटर से ज्यादा का ऑपरेशनल और लगभग 936 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्होंने बताया कि साल 2014 में मेट्रो सेवाएं केवल पांच शहरों में उपलब्ध थीं, जबकि आज लगभग 1.15 करोड़ यात्री प्रतिदिन मेट्रो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल यातायात की भीड़ को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और साफ तथा ज़्यादा सस्टेनेबल शहर बनाने में मदद कर सकता है।

केंद्रीय मंत्री बोले- मुझे सौभाग्य मिला

मारवाह से हुई मुलाकात और उन्हें सम्मानित करने के चुनिंदा फोटोज रेल राज्य मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किए, जिसके साथ उन्होंने लिखा, 'आज नई दिल्ली में, मुझे श्री अनिल मारवाह जी को सम्मानित करने का सौभाग्य मिला, जिनकी 2002 से हर नए खुलने वाले #DelhiMetro कॉरिडोर पर पहली ट्रेन में सवारी करने की अनोखी परंपरा सच में प्रेरणा देने वाली है। इस मौके पर दिल्ली मेट्रो के MD डॉ. विकास कुमार भी मौजूद थे।'

