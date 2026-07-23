24 घंटे में चार बार बातचीत का दिया प्रस्ताव, नड्डा के घर या दफ्तर पर होगी चर्चा: सरकार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बातचीत के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मैं मौजूद रहेंगे। धीरे-धीरे, बातचीत के जरिए हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। यह छात्रों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे लगातार कदमों की एक कड़ी है। मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि आएं और बातचीत करें।
केंद्र सरकार ने एकबार फिर दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को बातचीत का न्योता दिया है, साथ ही बताया है कि बुधवार दोपहर से लेकर गुरुवार दोपहर तक सरकार उनके प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए चार बार औपचारिक प्रस्ताव भेज चुकी है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है और सरकार की ओर से हम हर समय चर्चा के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा से ही समाधान निकलता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर छात्र प्रतिनिधि चाहेंगे तो नड्डा जी के घर पर या ऑफिस में दोनों में से किसी भी जगह पर चर्चा हो जाएगी।
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, ‘आंदोलन पर बैठे छात्र बंधुओं से मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। हमारे सभी युवा दोस्तों के लिए यह एक खुला बुलावा है, आप किसी भी समय चर्चा करना चाहें, आपकी सुविधानुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं।’
'सरकार आंदोलन और उससे जुड़े हर विषय पर बातचीत के लिए तैयार'
आगे उन्होंने बताया कि सरकार आंदोलन और उससे जुड़े हर विषय पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, 'सरकार प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर और उससे जुड़े अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा के लिए भी तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा में लगेगा, हम उतना समय देने के लिए तैयार हैं।'
'छात्र प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान मौजूद रहेंगे नड्डा और जितेंद्र सिंह'
उन्होंने बताया कि चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री के अलावा वे खुद भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा, 'आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी रहेंगे और उनके साथ मैं भी रहूंगा। और धीरे-धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर से बढ़ सकते हैं। समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। आप जहां कहेंगे वहां चर्चा हो सकती है। आप कहें कि नड्डा जी के घर पर तो वहां भी चर्चा हो सकती है, अगर आप कहें ऑफिस में तो वहां पर भी चर्चा हो सकती है।'
‘यह हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं, 4 बार प्रस्ताव भेज चुके’
आगे उन्होंने बताया कि ‘हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कल दोपहर से लेकर गुरुवार दोपहर तक चार बार हमारी ओर से छात्र बंधुओं से, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए चार औपचारिक प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।’ वीडिये के अंत में उन्होंने कहा, यह छात्रों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे लगातार कदमों की एक कड़ी है। मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि आएं और बातचीत करें।’
CJP प्रवक्ता ने कहा था- बातचीत जंतर-मंतर पर ही होगी
इससे पहले CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि पुलिस ने उन्हें गुरुवार सुबह बताया कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें अपने आवास पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन हमने किसी के घर या दफ्तर जाने से इनकार कर दिया। जनता की अदालत यहीं लगी है।'
आगे उन्होंने कहा, ‘मंत्रियों को जनता के बीच आना चाहिए। यदि वे बातचीत करना चाहते हैं तो वह जंतर-मंतर पर ही होनी चाहिए। CJP बातचीत के लिए तैयार है और यदि सुरक्षा संबंधी कोई चिंता है, तो वह प्रदर्शन स्थल के निकट किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत के प्रस्ताव पर विचार करने को भी तैयार हैं।’
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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