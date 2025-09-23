दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दुकानदारों से मिलकर क्या बातचीत की?

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मंगलवार को दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे। वहांं पहुंचकर व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात की। जानिए इस मुलाकात की क्या वजह है?

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मंगलवार को दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे। वहांं पहुंचकर व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य सरकार द्वारा शुरू किए गए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लाभों पर चर्चा करना था। जितेंद्र सिंह के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री भी मौजूद थे।

दुकानों पर स्टिकर भी लगाए और दुकानदारों को स्वदेशी के तहत स्थानीय स्तर पर बने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। व्यापारियों से मिलने के बाद, सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए जीएसटी सुधारों ने दुकानदारों और उपभोक्ताओं दोनों को काफी राहत प्रदान की है।

सचदेवा ने कहा कि नई जीएसटी दरों के कारण, सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। लोगों ने दिवाली आने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जीएसटी सुधारों के बाद रोजमर्रा की वस्तुएं- चाहे वे दवाइयां हों, स्टेशनरी, जूते-चप्पल या खिलौने- इनकी कीमतें कम हुई हैं।