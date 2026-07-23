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सरकार ने फिर बंद कराया जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट, हफ्ते में पांचवी बार दिया ऐसा आदेश; गृह मंत्रालय ने बताई वजह

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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CJP के नेतृत्व में यह आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय करने, शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ ही शिक्षामंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है।

सरकार ने फिर बंद कराया जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट, हफ्ते में पांचवी बार जारी किया ऐसा आदेश
सरकार ने जंतर-मंतर के आसपास फिर बंद कराया इंटरनेट, हफ्ते में 5वीं बार किया ऐसा (Photo by Sanjeev Verma/ Hindustan Times)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और धरने के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एकबार फिर इलाके के 1.5 किलोमीटर के दायरे में आधी रात तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दीं। इस बारे में जानकारी देते हुए विभाग की तरफ से बताया गया कि केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी से सेवाओं का निलंबन गुरुवार आधी रात तक बढ़ा दिया गया है। विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 और टेलीकम्युनिकेशन्स (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के तहत जन सुरक्षा और सार्वजनिक आपातकाल को रोकने के मकसद से की गई है।

इस बारे में मोबाइल कंपनियों द्वारा ग्राहकों को फोन पर भेजे जा रहे संदेश में बताया जा रहा है कि, 'सरकार के आदेश के बाद आपके इलाके में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं।' सूत्रों ने बताया कि आज सुबह सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सरकार से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का निर्देश मिला था जिसका समय बाद में बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर दिया गया है।

पुलिस ने गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाने की अपील की

उधर जंतर-मंतर पर इंटरनेट बंद कराने की वजह से सोशल मीडिया पर आशंका जताई जाने लगी कि पुलिस रात को वहां बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जिसके बाद पुलिस ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, ‘जैसा कि बताया जा रहा है, दिल्ली पुलिस का आज रात चल रहे विरोध-प्रदर्शन पर कोई कार्रवाई करने का प्लान नहीं है। आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी गुमराह करने वाली या बिना पुष्टि वाली जानकारी न फैलाएं।’

हफ्तेभर में पांचवीं बार जारी हुआ आदेश

बता दें कि बीते 7 दिनों में इस इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के ऐसे 5 आदेश जारी किए जा चुके हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट बंद करने का आदेश शुरू में गुरुवार शाम 4 बजे तक के लिए था और बाद में इसे शाम 4 बजे से आधी रात तक के लिए बढ़ा दिया गया।

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दिन भर परेशान होते रहे इलाके में आने वाले लोग

उधर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार सुबह से ही सेंट्रल दिल्ली के कई हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी लगातार आ-जा रही थी, और कई जगहों पर तो यह बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए इलाके में जमा हुए हजारों लोगों पर तो इसका असर पड़ा ही, साथ ही जो यूजर विरोध-प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, लेकिन काम के सिलसिले में उस इलाके में थे, उन पर भी इसका असर पड़ा। इस दौरान ये सभी लोग कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे थे।

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20 जून को शुरू हुआ था सीजेपी का यह आंदोलन

NEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के नेतृत्व में यहां स्टूडेंट्स द्वारा विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है। CJP के नेतृत्व में यह आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय करने, शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ ही शिक्षामंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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