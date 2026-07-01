काम की बात: दिल्लीवासियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 8 KM लंबी ‘द्वारका टनल’ बनाने को दी मंजूरी; इन इलाकों को होगा फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल 14,115 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्लीवासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए वसंत कुंज में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने वाली 6-लेन 'द्वारका टनल' के निर्माण को मंजूरी दे दी। करीब 8 किलोमीटर लंबी इस टनल को बनाने पर लगभग 6,969.67 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इस बारे में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया।
बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि NH-148AE के लिए 6-लेन वाली सड़क सुरंग (टनल) के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। यह सुरंग दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। उन्होंने बताया कि 8.1 किलोमीटर लंबी इस सड़क सुरंग परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के जरिए किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के पांच साल में पूरा होने की उम्मीद है। वैष्णव के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में AIIMS और महिपालपुर के बीच एक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है, जो टनल को बारापुल्ला एलिवेटेड रोड से जोड़ेगा।
इस टनल के बनने के बाद होने वाले फायदों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के बीच तेज कनेक्टिविटी होगी, साथ ही UER 2/द्वारका एक्सप्रेसवे सीधे दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज से जुड़ जाएगा। जिसके चलते इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद गुरुग्राम, द्वारका, IGI एयरपोर्ट और पश्चिमी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है।
वैष्णव ने बताया कि इस टनल प्रोजेक्ट का 1.98 किलोमीटर का हिस्सा सदर्न रिज फॉरेस्ट के नीचे से गुजरेगा। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जमीन के नीचे बनने वाली ट्विन-ट्यूब सुरंग जमीन की सतह पर होने वाली रुकावट को कम करती है, जिससे रिज सुरक्षित रहता है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में उत्तर प्रदेश में NH-34 के कानपुर-काबराई सेक्शन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। यह 117.7 किलोमीटर लंबा 4/6-लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड सेक्शन होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145.14 करोड़ रुपए है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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