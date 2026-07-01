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काम की बात: दिल्लीवासियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 8 KM लंबी ‘द्वारका टनल’ बनाने को दी मंजूरी; इन इलाकों को होगा फायदा

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल 14,115 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

दिल्लीवासियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 8 KM लंबी ‘द्वारका टनल’ बनाने को दी मंजूरी; इन इलाकों को होगा फायदा

केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्लीवासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए वसंत कुंज में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने वाली 6-लेन 'द्वारका टनल' के निर्माण को मंजूरी दे दी। करीब 8 किलोमीटर लंबी इस टनल को बनाने पर लगभग 6,969.67 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इस बारे में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया।

बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि NH-148AE के लिए 6-लेन वाली सड़क सुरंग (टनल) के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। यह सुरंग दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। उन्होंने बताया कि 8.1 किलोमीटर लंबी इस सड़क सुरंग परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के जरिए किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के पांच साल में पूरा होने की उम्मीद है। वैष्णव के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में AIIMS और महिपालपुर के बीच एक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है, जो टनल को बारापुल्ला एलिवेटेड रोड से जोड़ेगा।

इस टनल के बनने के बाद होने वाले फायदों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के बीच तेज कनेक्टिविटी होगी, साथ ही UER 2/द्वारका एक्सप्रेसवे सीधे दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज से जुड़ जाएगा। जिसके चलते इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद गुरुग्राम, द्वारका, IGI एयरपोर्ट और पश्चिमी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है।

वैष्णव ने बताया कि इस टनल प्रोजेक्ट का 1.98 किलोमीटर का हिस्सा सदर्न रिज फॉरेस्ट के नीचे से गुजरेगा। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जमीन के नीचे बनने वाली ट्विन-ट्यूब सुरंग जमीन की सतह पर होने वाली रुकावट को कम करती है, जिससे रिज सुरक्षित रहता है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में उत्तर प्रदेश में NH-34 के कानपुर-काबराई सेक्शन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। यह 117.7 किलोमीटर लंबा 4/6-लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड सेक्शन होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145.14 करोड़ रुपए है।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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