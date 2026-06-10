नकली दवा और साहब का रिश्वत कांड! दिल्ली में CBI का एक बड़ा ऐक्शन
नकली दवा बनाने के करोड़ों रुपए के रैकेट में शामिल एक आरोपी से रिश्वत मांगने के आरोप में एक अज्ञात वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को कथित तौर पर रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
नकली दवा बनाने के करोड़ों रुपए के रैकेट में 3 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोपों की आंच के घेरे में एक वरिष्ठ सीनियर सरकारी अधिकारी भी आ गए हैं। सीबीआई ने रिश्वत के इस मामले में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को कथित तौर पर रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए गिरफ्तार किया था। यह सीनियर सरकारी अधिकारी कथित तौर पर दिल्ली में इंस्पेक्टर सिंह और एक अन्य बिचौलिए के साथ आरोपी एन. राजा उर्फ वलियाप्पन से मिला था।
पुडुचेरी प्रशासन की सिफारिश पर चल रही जांच
सीबीआई पुडुचेरी प्रशासन की सिफारिश पर एन. राजा के खिलाफ आपराधिक साजिश, दवाओं में मिलावट, धोखाधड़ी और नकली दवाएं बेचने के आरोपों की जांच कर रही है। पुडुचेरी पुलिस और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को पिछले साल सितंबर और दिसंबर में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिली थीं, जो एक दर्जन से ज्यादा ब्रांड की नकली दवाएं बना रही थीं। राजा उन लोगों में शामिल है, जिसने कथित तौर पर पूरे देश में हजारों करोड़ रुपए की ऐसी दवाएं बनाईं और बेचीं।
एक नया मामला दर्ज
सीबीआई ने सोमवार को एक नया मामला दर्ज किया। इसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, राजा, उनके सहयोगी राजकुमार और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी लोगों को नामजद किया गया है। यह मामला इस जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया है कि इनमें से एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं, जिन्होंने सीबीआई मामलों में अनुचित राहत दिलाने की बात कही थी।
नए एफआईआर में क्या आरोप
सोमवार को दर्ज की गई एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि राजकुमार ने राजा और सिंह के बीच बिचौलिए का काम किया। एफआईआर के अनुसार, 14 मई को राजा और राजकुमार ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के पास एयरोसिटी में प्रदीप सिंह से मुलाकात की। इसके बाद, प्रदीप सिंह कथित तौर पर उन दोनों को पास ही मौजूद एक अज्ञात सीनियर सरकारी अधिकारी के ऑफिस ले गया और उनसे मिलवाया। मीटिंग के दौरान उस सीनियर सरकारी अधिकारी ने कथित तौर पर एन राजा को भरोसा दिलाया कि वह सीबीआई में अपनी जान-पहचान और रसूख का इस्तेमाल करके सीबीआई मामलों में उन्हें मनचाही राहत दिला सकते हैं।
1.5 करोड़ रुपए के एडवांस पेमेंट की मांग
ताजा एफआईआर में सीबीआई ने अपनी जांच का जिक्र करते हुए कहा है कि 'सीनियर सरकारी अधिकारी' सीबीआई के लंबित मामलों में तीन करोड़ रुपए के बदले मदद करने के लिए सहमत हुए। इसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के एडवांस पेमेंट की मांग की थी। एफआईआर के अनुसार, राजकुमार के वडोदरा जाने से पहले ही राजा ने पैसे का इंतजाम कर लिया था। वडोदरा में राजकुमार ने सिंह से मुलाकात की और दिल्ली में मौजूद सरकारी अधिकारियों तक रिश्वत की रकम पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा की। इसके बाद वे दोनों साथ में दिल्ली आए।
हवाला ऑपरेटर से मदद ली
जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि राजा ने अपनी पत्नी को बताया था कि एडवांस रकम जल्द से जल्द पहुंचानी है। उसने पत्नी को पैसे का इंतजाम करके तैयार रखने को कहा था। सीबीआई के अनुसार, उसने चेन्नई में एक हवाला ऑपरेटर से संपर्क किया और एडवांस रिश्वत के तौर पर एक करोड़ रुपए दिल्ली भेजने के लिए उसकी सेवाएं लीं। एजेंसी ने बताया कि यह पैसा 8 जून को चांदनी चौक में इंस्पेक्टर सिंह को पहुंचाया जाना था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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