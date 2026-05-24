10 महीने की मासूम को मारकर सेप्टिक टैंक में फेंका, दूसरी बेटी पैदा होने पर बाप बना जल्लाद!
इस कथित दुख में जल्लाद बने पिता ने 10 महीने की मासूम बच्ची को घर में बने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया और खुदको कानून के हाथों से बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। लेकिन अंत में उसकी पोल खुली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
राजधानी दिल्ली में 10 महीने की मासूम बच्ची की पिता द्वारा हत्या कर दी गई। घटना बाहरी उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके की है। पिता के हैवान बनने की वजह रही- घर में दूसरी बेटी का जन्म होना। पिता फिर से बेटी के आने से नाखुश था। इस कथित दुख में जल्लाद बने पिता ने 10 महीने की मासूम बच्ची को घर में बने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया और खुदको कानून के हाथों से बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। लेकिन अंत में उसकी पोल खुली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस से बचने के लिए गढी झूठी कहानी
पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी के मुताबिक, आरोपी दीपक के परिवार में मृतका मासूम के अलावा पत्नी और पांच साल की एक बेटी है। पांच साल की एक बेटी के पहले से होने के बाद अब वह दूसरी बेटी के होने के बाद से खुश नहीं था। दूसरी बेटी से मुक्ति पाने के लिए उसने हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि रविवार तड़के जब वह दुकान से दूध लेने गया था, तब उसकी पत्नी बीमार बड़ी बेटी के साथ सो रही थी। उसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा और 10 महीने की बच्ची को अगवा कर ले गया।
शक होने पर पुलिस के सामने उगले राज
अपने झूठ को सच साबित करने और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए दीपक ने बच्ची के दूध की बोतल जानबूझकर घर के बाहर गली में फेंक दी थी। शुरुआत में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर कई टीमों के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को पिता दीपक के बयान और हरकतों पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो वह टूट गया और पूरे मामले का खुलासा हुआ।
सेप्टिक टैंक में फेंक दी थी लाश
दीपक की निशानदेही पर पुलिस ने मासूम बच्ची का शव एक सेप्टिक टैंक से बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पिता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और अब अपहरण की धाराओं को हटाकर हत्या व साक्ष्य मिटाने की धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस खुलासे के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और परिवार गहरे सदमे में है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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